В Госсовете Чувашии обсудили поправки в Конституцию Российской Федерации

11 марта состоялось заседание Комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Государственного Совета Чувашской Республики под председательством Александра Федотова.

В заседании Комитета принял участие полномочный представитель временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики, временно исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Николай Каргин.

Депутаты обсудили закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Поправки в Конституцию предложены Президентом России в ходе очередного ежегодного Послания Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года. 20 января 2020 года внесены им в Госдуму в виде проекта закона.

10 марта 2020 года проект закона одобрен Государственной Думой во втором чтении с учетом таблицы поправок. 11 марта 2020 года закон одобрен Госдумой в третьем чтении. Сегодня же Закон принял и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Поправки внесены к главам 3 – 8 Конституции Российской Федерации.

Предусматривается, что предлагаемые изменения в Конституцию Российской Федерации подлежат вынесению на общероссийское голосование 22 апреля 2020 года.

В соответствии с федеральным законодательством после одобрения Госдумой и принятия Советом Федерации закона законодательные органы субъектов Российской Федерации обязаны его рассмотреть. На закон было подготовлено заключение Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике.

Принято решение утвердить данное заключение, рекомендовать Государственному Совету Чувашской Республики включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии и одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Депутаты рассмотрели проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики», который направлен на совершенствование регулирования деятельности Общественной палаты Чувашской Республики и уполномоченных в Чувашской Республике. Законопроектом предлагается установить, что аппараты Общественной палаты и уполномоченных будут являться подразделениями Администрации Главы Чувашской Республики и будут осуществлять организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Чувашской Республики и уполномоченных в Чувашской Республике.

Комитетом принято решение внести проект закона на рассмотрение очередной сессии Государственного Совета Чувашской Республики.

На заседании также решено рекомендовать Государственному Совету Чувашской Республики досрочно прекратить полномочия члена квалификационной коллегии судей Чувашской Республики – представителей общественности Яковлева Сергея Петровича по его инициативе.



Первоисточник: Государственный Совет Чувашской Республики.