Юные патриоты вновь соберутся на республиканском фестивале «Нам этот мир завещано беречь! »

13 марта 2020 года на базе Центра детского творчества города Шумерля состоится республиканский фестиваль военно-патриотических клубов, кадетских классов, отделений «ЮНАРМИЯ» «Нам этот мир завещано беречь!».

Для участия в фестивале подано 47 заявок из 22 муниципалитетов Чувашской Республики. Предполагаемое количество участников – более 370 человек.

Фестиваль проводится в виде марафона.

Программа Фестиваля включает следующие конкурсы и соревнования:

— конкурс строевых программ;

— военно-историческая викторина «Нам не помнить об этом нельзя»;

— творческий конкурс;

— военизированная эстафета;

— неполная разборка-сборка автомата Калашникова и магазина или стрельба из пневматической винтовки (группа «Кадеты»).

Начало Фестиваля в 10.00 часов.

Заезд участников и регистрация с 9.00 часов.

Результаты участия в Фестивале будут учтены при подведении итогов VI республиканского смотра-конкурса кадетских школ и общеобразовательных организаций, имеющих кадетские классы, по итогам 2019—2020 учебного года, VI республиканского смотра-конкурса военно-патриотических клубов и объединений Чувашской Республики 2019 — 2020 учебного года.

Сайт администрации города Шумерли.