Россельхозбанком выдан первый в Чувашии по программе сельской ипотеки

Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал первый в Чувашии кредит по программе сельской ипотеки. Его получателем стала молодая семья Таймаскиных из поселка Кугеси Чебоксарского района, которая направила средства на приобретение дома с земельным участком.

«Как только мы узнали, что будет запущена программа сельской ипотеки, решили использовать предоставленную государством возможность обустроить свою жизнь и приобрести комфортное жилье в моем родном поселке. У нас две дочки и, конечно, им будет лучше в собственном сельском доме, здесь больше места для игр. Также на земельном участке мы сможем построить небольшую теплицу. Всё это теперь стало возможным благодаря Россельхозбанку, и наша мечта жить на земле воплощается в жизнь», – говорит Даниил Таймаскин.

«Россельхозбанк стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки, подписав соответствующее соглашение с Минсельхозом России, а также первым в нашем регионе банком, выдавшим данный кредит, – отметила директор Чувашского филиала Ирина Письменская. – Успешная реализация этого проекта является для нас одним из приоритетов».

Условия для приобретения доступного и комфортного жилья в сельской местности по программе сельской ипотеки являются неотъемлемой частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020—2025 гг. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

