Олег Николаев велел поставить точку в постройке кордодрома в Новочебоксарске

Врио Главы Чувашии Олег Николаев на еженедельной планерке проинформировал об итогах первого открытого разговора с жителями республики в социальной сети Вконтакте, состоявшегося на минувшей неделе. Он отметил, что интернет-пользователи оставили около 1300 комментариев, активно поступали вопросы и во время эфира. На часть из них Олег Николаев успел ответить в онлайн-режиме.

Руководитель региона особо обратил внимание на видеообращение юного чемпиона России из Новочебоксарска Даниила, который от имени детей-авиамоделистов просит «поставить жирную точку» в деле о строительстве кордодрома, который начал строиться восемь лет назад на благотворительные средства. После многолетней волокиты, скандалов и разбирательств кордодром почти достроили, но «не хватает подписи какого-то чиновника». Девятиклассник признаётся, что вынужден обратиться к Олегу Николаеву как «к последней инстанции». Он занимается в авиамодельном клубе, где дети учатся конструировать кордовые модели самолётов.

Олег Николаев призвал вернуться к теме в кратчайшие сроки и поручил главе администрации города Новочебоксарска Ольге Чепрасовой до следующего понедельника подготовить необходимую информацию, в связи с чем приостановлено строительство площадки для тренировочных полетов юных авиамоделистов, что мешает завершению строительства. «Готов выехать, чтобы понять на месте. В понедельник примем решение, как будем дальше двигаться в этом проблемном вопросе», – подчеркнул он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.