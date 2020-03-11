Обсуждены вопросы формирования Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния

10 марта 2020 года состоялась видеоконференция с территориальными органами Минюста России и органами ЗАГС субъектов России на тему: «Мониторинг работы в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС)».

В ходе видеоконференции были рассмотрены актуальные вопросы перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных с 01.01.1926 до 01.04.2015, и их передачи в ЕГР ЗАГС.

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) является основой для федерального регистра, содержащего сведения о населении страны. Федеральная налоговая служба – оператор данной информационной системы.

В информационных системах органов ЗАГС Чувашской Республики находятся на хранении около 5 млн записей актов в электронном виде, составленных с 01.01.1926 по 30.09.2018, которые подлежат выгрузке в ЕГР ЗАГС.

Кроме того, на видеоконференции были определены сроки конвертации и передачи в ЕГР ЗАГС записей актов.

В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации по обеспечению возможности ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, на детей в возрасте от трех до семи лет включительно необходимо в первоочередном порядке завершить конвертацию и передачу в ЕГР ЗАГС записей актов о рождении, составленных в период с 01.01.2013 по 30.09.2018.

В срок до 31.12.2020 по плану завершается конвертация и передача в ЕГР ЗАГС записей актов всех типов, составленных в период с 01.01.1926 по 30.09.2018. В настоящее время органами ЗАГС республики передано в ЕГР ЗАГС 1 222 218 актовых записей.

С формированием ЕГР ЗАГС в полном объеме появится возможность предоставлять услуги, в том числе выдачу повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния (справки), независимо от места жительства заявителя. Использование экстерриториального принципа существенно сократит временные и материальные издержки граждан и будет способствовать повышению качества и доступности оказания государственных услуг.

Первоисточник: Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции.