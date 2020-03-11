Глава администрации Алексей Григорьев вручил юбилейные медали к 75-летию Победы

Совсем скоро мы будем отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Какой страшной ценой пришлось заплатить за это. Сегодня в России нет ни одной семьи, которую бы не затронули утраты и страдания, принесённые этой, самой страшной войной всех времён.

Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Он нужен, для того чтобы вспомнить старших, отдать им дань уважения. Это хорошая возможность пообщаться с живыми свидетелями того времени, услышать, то, что больше никто, особенно, так как они не могут рассказать и объяснить.

Сегодня, 11 марта, глава администрации города Шумерля Алексей Григорьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.».

Вручая медали, глава администрации отметил неоценимый вклад ветеранов в Победу и воспитание на своём примере молодого поколения.

Одна из награжденных – Зинаида Матвеевна Кириченко. Удивительна судьба этой женщины, как впрочем, всех тех молодых людей, кто окончил школу в июне 1941 года, и чьи жизненные планы оборвала начавшаяся война. Три месяца вместе с другими молодыми девушками со всей Чувашии Зинаида Матвеевна проходила обучение на курсах связистов в Чебоксарах, после чего была направлена под Ленинград сначала на Волховский, а потом на Ленинградский фронт. Там и прослужила она 2,5 года, испытав на себе все тяготы фронтовой жизни.

В трудных условиях войны Зинаида Матвеевна и другие воины-связисты, показывая примеры мужества и отваги, надежно обеспечивали связь в любой обстановке. Днем и ночью, в стужу и в зной, в обороне и в наступлении связисты неустанно и беззаветно трудились для обеспечения бесперебойного соединения. Они доставляли в штабы необходимую информацию, обеспечивали оповещение войск об обстановке, о действиях противника, своевременно передавали в соединения и части боевые приказы и распоряжения командования.

Там, на фронте, Зинаида Матвеевна встретила своего будущего мужа. После окончания войны они уехали в Архангельск, жили там, и только в1958-м году приехали в Шумерлю. Здесь Зинаида Матвеевна проработала бухгалтером книготорга вплоть до выхода на пенсию.

За героический, но не всегда заметный подвиг связистов Зинаида Матвеевна была награждена медалью «За боевые заслуги».

Александр Фролович Гришин в 1944 году, в свои неполные 17 лет, был призван в Кронштадтский флотский экипаж подводником, в этом же году направлен в Ленинград в Краснознаменный Учебный отряд подводного плавания. В августе 1945 года был командирован на Черноморский флот на подводную лодку С33. В 1950 году был непосредственным участником, в сопровождении на подводной лодке, передачи советских кораблей военно-морскому флоту Болгарии. Демобилизовался в октябре 1951 года.

После службы в армии окончил курсы бухгалтеров, работал в родном колхозе. Затем был выбран председателем Каменского сельсовета, а после – Романовского. С 1959 года и до выхода на заслуженный отдых работал секретарем парткома.

В Шумерлю переехал в 2001 году. С супругой, которая, к сожалению, умерла, прожили 49 лет, воспитали дочь. Сегодня у Александра Фроловича двое внуков, три правнучки и один правнук.

Труженица тыла военных лет, ветеран труда, вдова участника Великой Отечественной войны Наталья Семеновна Блинова родилась в многодетной крестьянской семье в селе Медяна Пильнинского района Горьковской области. Когда Наталье Семеновне было 9 лет, семья переехала в Шумерлю, где отец устроился в химический завод снабженцем, а мать занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Трудовую деятельность Наталья Семеновна начала во время войны: сначала работала в швейной мастерской им. Ширшова, затем перешла в завод № 471 (деревообрабатывающий комбинат). С 1946 года работала в маслозаводе счетоводом, окончила курсы бухгалтеров. Замуж вышла за бывшего фронтовика. В семье родились две дочери. С 1954 года до выхода на пенсию Наталья Семеновна работала старшим бухгалтером Строительного управления № 8.

Глава адресовал ветеранам особые слова поздравлений, отметив их самоотверженность и мужество, с которыми они переносили тяготы военного и послевоенного времени.

«Самое главное — сохранять мир на земле» — такие слова говорили ветераны, благодарив за памятную награду.

Сайт администрации города Шумерля.



