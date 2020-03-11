Вручены первые медали «100 лет образования Чувашской автономной области»

10 марта, врио Главы Чувашии Олег Николаев вручил первые медали «100 лет образования Чувашской автономной области». Это новая государственная награда региона, учрежденная специально к памятной дате. Торжественная церемония состоялась в рамках торжественного старта марафона празднования 100-летия образования Чувашской автономии в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена».

Первыми награду из рук Олега Николаева получили Почетные граждане Чувашской Республики – митрополит Чебоксарский и Чувашский Владыка Варнава, народная артистка СССР Вера Кузьмина и Почетный гражданин г. Чебоксары Иван Долгушин.

«Спасибо вам большое за эту награду. Я уже 43 года живу в Чувашии, я полюбил и Чувашию, и чувашский народ, я прижился здесь и сам стал, как чуваш. Это трудолюбивый, добрый народ, который делает всё на благо своей Родины»,— сказал после награждения митрополит Чебоксарский и Чувашский Владыка Варнава.

Митрополит Варнава — потомственный священник, родился он в Рязанской области. В Чувашию приехал в 1976 году, кода ему уже исполнилось 45 лет. Восемь лет Варнава прослужил в сане епископа, в 1984 году стал архиепископом, а в 2001 году занял пост митрополита Чебоксарского и Чувашского.

За время служения владыки Варнавы на Чебоксарской кафедре из руин были восстановлены семь монастырей, открыто более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище. При его непосредственном участии в епархии был создан Православный миссионерский центр, ведущий активную борьбу с многочисленными сектами, коих немало было на территории республики.

В свою очередь развитием инфраструктуры в республике активно занимался уроженец Оренбургской области Иван Долгушин, ветеран Тракторного завода, организатора производства. Трудовой стаж Ивана Ивановича — более пятидесяти лет, в ОАО «Промтрактор» — более тридцати пяти лет. Благодаря его грамотной руководящей политике в Чебоксарах вырос Новоюжный район – самый большой жилой массив с развитой инфраструктурой. При его непосредственном участии в столице республики построены и введены в эксплуатацию 21 общежитие, 21 малосемейный дом на три тысячи квартир, 20 детских садов, 8 школ, 3 ПТУ и многое другое.

И сегодня в числе многочисленных наград у Ивана Долгушина заслуженно появилась и медаль «100 лет образования Чувашской автономной области».

«Я приехал в Чувашию в 1972 году строить завод промышленных тракторов. И я счастлив, что стою на этой сцене. Но ведь и те, кто присутствует в зале, внесли личный вклад, чтобы наша Чувашия стала еще лучше. И я хочу, чтобы вы, Олег Алексеевич, все то, что накопили ваши предшественники, взяли на вооружение, а всё плохое отбросили. Да здравствует Чувашская Республика! Да здравствует Россия!», — поделился своими впечатлениями Иван Долгушин.

Новой государственной награды была удостоена и легендарная жительница республики, народная артистка СССР Вера Кузьмина.

Вера Кузьминична всегда ратовала за сохранение и приумножение культурного и духовного наследия чувашского народа. Её художественное чтение является образцом чувашской сценической речи. Она участвовала в дублировании на чувашский язык более 300 кинофильмов. Будучи председателем Чувашского отделения Советского фонда культуры, членом правления Чувашского отделения Всероссийского театрального общества вела активную общественнную работу.

«Любимый мой чувашский народ, спасибо вам за то, что любите искусство, театр. Желаю, чтоб и дальше мы жили в мире и согласии. Здоровья, удачи, чтоб солнечный свет всегда согревал нас и нашу землю», — поблагодарила актриса после вручения награды.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.