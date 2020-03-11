Уверенно набирает обороты Всероссийское общероссийское движение «Волонтеры Победы». На обновленном портале движения на мероприятия Года памяти и славы подали заявки уже более 50 000 добровольцев. Волонтеры Победы примут активное участие в организации главных мероприятий Года памяти и славы.

Организаторы движения планируют подготовить более 100 000 волонтеров, которые смогут не только стать соорганизаторами крупных событий, но и оказать реальную помощь ветеранам, принимать участие в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, содействовать в восстановлении семейного древа и многое другое.

Каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале волонтерыпобеды.рф, пройдет специальное обучение на мобильной платформе. Вместе с партнерами движения разработан Единый стандарт подготовки волонтеров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и о истории Второй мировой войны.

Молодежь Шумерли и Шумерлинского района также активно подключилась к этому добровольческому движению.

«Считаю участие в волонтерском движении своим гражданским долгом, — говорит руководитель поискового отряда школы № 3 Виктор Ласс. – О Великой Победе и о цене, какой она досталась, должен помнить каждый человек. Волонтеры города не первый год активно работают над увековечением памяти победителей. Мы принимали самое активное участие в посадке деревьев в честь шумерлинцев, ковавших Победу. В данный момент мы работаем с архивными материалами, чтобы сведения о шумерлинцах, участниках Великой Отечественной войны, были доступны для последующих поколений. Мы с волонтерами школы оказываем и адресную помощь ветеранам, пожилым людям. Волонтерам нравится быть нужным и полезным».

До самого главного дня Года памяти и славы — Дня Победы — остается совсем немного. Впереди самые интересные и важные проекты Волонтеров Победы.

Присоединиться к Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы» можно на сайте волонтерыпобеды.рф.