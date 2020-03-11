Авторы произведений на национальном языке смогут получить господдержку

Открыт приём заявок от некоммерческих организаций на участие в государственной программе «Развитие культуры и туризма».

Заявления принимаются с целью предоставления печатным издательствам субсидий для перевода произведений на иностранные языки. Книги должны быть написаны на диалектах народов России. Побороться за получение федеральной поддержки могут и чувашские издательства.

К участникам предъявляется несколько важных требований: у организаций не должно быть задолженностей перед государством, они не должны находиться на стадии банкротства или являться иностранными агентами.

Приоритет будет отдан произведениям, отражающим знаменательные даты в российской истории и культуре: 200 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского, 100 лет со дня рождения писателя А.Г. Адамова, 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе И.А. Бродского, 200 лет со дня открытия Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П.Лазаревым и т.д.

Заявки принимаются до 17 марта 2020 года включительно и будут рассмотрены Конкурсной комиссией Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Более подробную информацию можно получить на сайте Роспечати.

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.