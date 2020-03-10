Шумерлинцы пройдут в параде муниципалитетов

Сегодня, 10 марта, в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» будет дан старт празднованию 100-летия Чувашской автономной области.

Торжественное мероприятие обещает стать одним из массовых – Ледовый дворец соберет, по оценке организаторов, около 4 тысяч человек. В числе приглашенных от каждого муниципалитета — ветераны, общественные деятели, депутаты и руководители предприятий, лучшие представители своих профессий и сфер.

Впервые будет организован парад районов и городов республики. Как сообщили редакции в администрации г. Шумерли, наш город на параде представит делегация из числа руководителей и работников учреждений образования, артистов художественной самодеятельности ДК «Восход», добившихся успехов в деятельности. В состав делегации Шумерлинского района вошли яркие представители культуры М. Тихонов и Л. Григорьева, работники передовых сельскохозяйственных организаций А. Казаков (ООО «Приволье») и Н. Концова (СХПК «Комбинат»), активистка-общественница, староста с. Кабанова Н. Кошелева, ветераны АПК района, социальной службы и др.