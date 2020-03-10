По данным ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России, объем агроэкспорта в стоимостном выражении за январь—февраль 2020 года в Чувашии составил 2,67 млн долл. США (без учета торговли со странами ЕАЭС).

При этом за первые 2 месяца 2020 года по сравнению с аналогичной датой 2019 года были увеличены объемы вывоза в 16 стран, наиболее существенные из них: Китай (+39,6% или 343,6 тыс. долл. США), Бельгия (+100% или 100,5 тыс. долл. США), Чехия (+100% или 96,4 тыс. долл. США), Грузия (+11,3 раза или 65,8 тыс. долл. США), Узбекистан (+5,1 раза или 62,2 тыс. долл. США) и Германия (+17,2% или 53,9 тыс. долл. США).

В Китай вывозятся кондитерские изделия и мясная продукция, в Бельгию – злаки и масличные, в Чехию – масличные и напитки, в Грузию, Узбекистан и Германию – кондитерская продукция, в Германию также поставляются масличные.

В структуре экспорта продукции (в стоимостном выражении) наибольший вес занимают: 1) мучные кондитерские изделия – 1,4 млн долл. США, или 52% всего экспорта продукции АПК, 2) шоколад – 0,5 млн долл. США, или 19%; 3) масличные семена и плоды – 0,4 млн долл. США, или 15%. Общая доля экспорта, приходящаяся на указанные три группы продукции, составляет 86%.

За 2 месяца 2020 года экспортные поставки продукции АПК осуществлялись в 18 стран (без учета ЕАЭС), в 2019 году – в 17 стран.

Чувашия занимает 5 место в России по экспорту хлеба и мучных кондитерских изделий с объемом 1,35 млн долл. США, 13 место по экспорту шоколада с объемом 0,53 млн долл., 11 место по экспорту кондитерских изделий из сахара с объемом 0,21 млн долл., 14 место по экспорту семян плодов и масличных культур с объемом 0,13 млн долл.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

