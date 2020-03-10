Олег Николаев поддержал предложение о проведении акции «Стоп – перегруз! »

10 марта на еженедельной планерке врио Главы Чуваши Олега Николаева обсуждены вопросы проведения текущего ремонта на автомобильных дорогах и введения временного ограничения движения большегрузных транспортных средств.

Отметим, что по инициативе врио Главы республики Олега Николаева было принято решение об увеличении в 2020 году объема финансирования на содержание региональной сети почти в два раза. Если в 2019 году расходы по содержанию составляли 390 млн. рублей, то в этом году они достигли 700 млн. рублей.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов проинформировал, что на сегодняшний день ямочный ремонт на местной сети автодорог выполнен на площади 7 тыс кв. м, на региональной сети – на 3,3 тыс. кв. м.

Владимир Осипов обратил внимание, что неблагоприятные погодные условия, связанные с резкими изменениями температурного режима и, как следствие, покрытие больших участков дорог талой водой привели к активному разрушению асфальтобетонного покрытия. Особенно явно проявились дефекты дорожного покрытия на региональной сети автодорог.

«Выполняемый подрядными организациями комплекс мероприятий по содержанию региональных автодорог не является достаточным и вызывает ряд нареканий по качеству и своевременности выполнения», – подчеркнул он.

В настоящее время на региональной сети автодорог работы выполняют всего две подрядные организации: ООО «Воддорстрой» и ООО «Дортех».

Данная ситуация сложилась по следующей причине. В декабре 2019 года КУ «Чувашупрдор» с целью заключения государственных контрактов на содержание автомобильных дорог было сформировано 4 лота, что являлось оптимальным решением в части распределения нагрузки по региональной сети. Однако по итогам торгов по всем 4 лотам победителями были признаны только две вышеуказанные подрядные организации.

За истекший период стало очевидным, что силы и средства этих компаний недостаточны для выполнения содержания автодорог региональной сети надлежащим образом.

«До 2022 года контракты заключены, ситуацию изменить не сможем. Но мы порекомендуем подрядным организациям привлекать субподрядчиков. В дальнейшем учтем недоработку. Хотелось бы, чтобы 1500 километров автодорог регионального значения обслуживало как минимум четыре организации», – подчеркнул Владимир Осипов.

Для обеспечения контроля за техническим состоянием автомобильных дорог круглосуточно ведут работу центрально-диспетчерские службы администраций муниципальных образований, регулярно осуществляются выезды кураторов на автодороги.

Круглосуточно ведет работу центрально-диспетчерская служба КУ «Чувашупрдор», на автодорогах функционируют 10 комплексов метеостанций.

«Контроль со стороны министерства за ходом содержания автомобильных дорог общего пользования в республике будет продолжен», – подчеркнул Владимир Осипов.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в весенний период предлагается ввести временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств с 25 марта по 23 апреля 2020 года, по автодорогам местного значения г. Чебоксары – с 20 марта по 18 апреля, г. Новочебоксарска – с 1 по 30 апреля. Разрешения на проезд можно приобрести в администрациях городов и на стационарных постах, которые стоят на въездах в город.

В настоящее время проекты документов об ограничении движения находятся на согласовании в органах прокуратуры Чувашской Республики.

Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков отметил, что в предыдущие годы бывали случаи, когда водители большегрузных машин не останавливались, проезжали мимо, игнорируя весовой контроль. Потом не всегда получалось их найти и наказать.

В этой связи Олег Николаев предложил усовершенствовать систему весового контроля на дорогах. В частности, врио Главы республики предлагает автоматизировать процесс, развернув на постах камеры видеофиксации и настроив соответствующее программное обеспечение.

«Если будут камеры, автоматически будем иметь оперативную статистику, будем знать, сколько транспортных средств проходит через пункты весового контроля. Таким образом, исключится внутренняя коррупция, когда сотрудники на весовом контроле могут за меньшую плату пропускать большегрузные автомобили. Будет действовать как превентивная мера на тех, кто хочет переступать нормы закона», – сказал он.

Олег Николаев также поддержал предложение Министерства внутренних дел по Чувашской Республике о проведении акции «Стоп – перегруз!».

Для обсуждения обозначенных вопросов по поручению Олега Николаева в ближайшие дни будет созвана межведомственная комиссия.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.