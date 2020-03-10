Олег Николаев дал старт марафону празднования 100-летия образования Чувашской автономии

10 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященному старту празднования 100-летия образования Чувашской автономной области «Тăван Ҫěршыв».

Масштабное театрализованное представление, в котором были задействованы около 600 ведущих артистов республики, состоялось в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена».

На празднике присутствовали те, кто вписал своё имя в современную летопись республики, своего района или города, — всего более 4000 жителей республики.

Столетие образования Чувашской автономной области – важнейший период в истории чувашского народа и всего региона, сказал Олег Николаев, открывая торжественное мероприятие.

Он напомнил, что отправной точкой развития республики принято считать 24 июня 1920 года, когда на заседании Совнаркома было принято решение об образовании Чувашской автономной области с центром в Чебоксарах.

«Наш народ пережил многое, на его долю выпало немало трудностей. С конца 20-х гг. до начала 50-х почти 20 тысяч наших земляков подверглись репрессиям. Но наш народ выстоял, справился с лишениями и невзгодами. В 30-е годы за достижения в строительстве Чувашия была награждена орденом В.И.Ленина», — отметил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии напомнил и о тяжелых годах времен войны. На фронт ушли 208 тысяч жителей Чувашии, каждый второй не вернулся с полей сражений. На территории республики были сформированы 139-я, 140-я, 141-я, 324-я стрелковые дивизии. 96 уроженцев Чувашии и чувашей из других регионов страны удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые – посмертно.

«Послевоенные годы для Чувашии – время бурного развития. В республики в короткие сроки были построены Хлопчатобумажный и Химический комбинаты, Приборостроительный и Тракторный заводы, Чебоксарская ГЭС. Все это говорит о том, что чувашский народ всегда делал свое дело достойно, старался идти в ногу со временем», — продолжил врио руководителя региона.

Именно эти вехи истории легли в основу сюжетной линией театрализованного пролога. Артисты ярко и эмоционально рассказали богатую историю самобытного народа Чувашии, лейтмотивом стал слоган «Вместе». Люди разных профессий, возрастов, религий объединились в торжественном Параде районов и городов Чувашии.

«Вместе, объединив усилия, взявшись за руки, мы преодолеем любые трудности. Вместе мы достигнем все поставленные перед нами цели и задачи.

И сегодня я вместе с вами, разделяя чувство гордости за родную республику, богатство ее истории и культуры, успехи и достижения объявляю марафон событий, посвященный празднованию 100-летия образования Чувашской автономии открытым!» — резюмировал Олег Николаев.

Здесь же состоялась церемония награждения новой государственной наградой. Первыми памятными медалями «100-летие образования Чувашской автономной области» были отмечены Почетные граждане Чувашской Республики – митрополит Чебоксарский и Чувашский Владыка Варнава, народная артистка СССР Вера Кузьмина и Почетный гражданин г. Чебоксары Иван Долгушин.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.