Мероприятие в честь 100-летия Чувашской автономии пройдет в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена»

Сегодня, 10 марта, в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» будет дан старт празднованию 100-летия Чувашской автономной области.

Как сообщила на еженедельной планерке у врио Главы Чувашской Республики вице-премьер Алла Салаева, масштабное театрализованное представление перелистает страницы столетней летописи.

Подготовлены уникальные декорации и архивный видеоряд. В театрализации задействовано около 600 ведущих артистов республики. Музыкальное сопровождение праздника обеспечит оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы под руководством Мориса Яклашкина. Проведены генеральные репетиции, в организацию вовлечены 200 волонтеров.

«Сегодня мы впервые организуем парад районов и городов республики. Делегации продемонстрируют единство, пройдут с гордостью за свою малую родину и за наш общий дом – Чувашию», – рассказала Алла Салаева

В мероприятии ожидается участие около 4 тысяч человек. Приглашены ветераны, общественные деятели, депутаты и руководители крупных предприятий, передовики производств, врачи и педагоги, представители культуры и спорта, строители и финансисты.

На празднике состоится вручение первых памятных медалей «100-летие образования Чувашской автономной области». Ими будут отмечены Почетные граждане Чувашской Республики – митрополит Чебоксарский и Чувашский Владыка Варнава, народная артистка СССР Вера Кузьминична Кузьмина и Почетный гражданин г. Чебоксары Иван Иванович Долгушин.

Начало праздника – в 15.00. Прямую трансляцию с места событий будет вести Национальное телевидение Чувашии. Повтор передачи – в 20.30.

Напомним, на минувшей неделе состоялось определяющее заседание республиканского оргкомитета по подготовке к 100-летию Чувашской автономной области, на котором была утверждена концепция юбилейных торжеств.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

