Комментарии участников мероприятия, посвященного 100-летию Чувашской автономной области

Наталья Николаева, зав. сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района:

«Сегодняшний праздник был просто грандиозным. Очень понравилось представление — яркое, красочное… Мы увидели историю Чувашской автономии от создания до наших дней. Когда начали показывать наше время, был парад районов, в котором участвовали все муниципалитеты Чувашской Республики. Из 85 представителей Шумерлинского района непосредственно в параде принимало участие 15 человек. Это заслуженные работники культуры, представители агропромышленного комплекса, социальной сферы и другие.

Начало празднованию 100-летия Чувашской автономии положено. Уверена, что остальные мероприятия будут такими же богатыми и содержательными».

Валентина Мурашкина, ветеран труда:

«Сегодняшнее мероприятие — очень значимое и приятно отметить, что организация праздника была на высоте. Особенно впечатлили парад, в котором принимали участие представители всех городов и районов республики, и вручение наград достойным представителям Чувашии. Состоялся отличный концерт с участием звезд чувашской эстрады, в числе которых и наша землячка Августа Уляндина.

Мне также было приятно встретить своих бывших коллег по социальной службе, ведь я проработала в этой сфере более 30 лет. Могу сказать, что праздник получился не только ярким, но и объединяющим».

Елена Каширина, директор ГЦБС Шумерли:

"Весь сегодняшний праздник — это сильная режиссерская постановка и сюжет, игра актеров и музыкальное оформление. Яркие и незабываемые эмоции от всего культурного события. Наша Чувашия сильна духом, многонациональностью и единством!

Педагоги допобразования и Совет ветеранов г. Шумерли:

«Грандиозное, массовое мероприятие. Очень красочное, подкрепленное историческими фактами, сопровождающееся видеокадрами. Чётко прослеживается история развития Чувашии и роль исторических личностей в становлении республики».

Ольга Суркова, директор ДШИ № 1 г. Шумерли:

«Для меня лично было очень полезным и интересным встретить различные делегации и узнать, чем живут люди районов и городов Чувашии. Было много информации о знаменитых деятелях культуры — наших земляках: художниках, поэтах, музыкантах».