Награждены за особые заслуги перед Чувашской Республикой

5 марта временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписал Распоряжение о награждении памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой:

Долгушина Ивана Ивановича

Кузьминой Веры Кузьминичны

Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву (Кедрова Владимира Викторовича).