6 марта Олег Николаев встретился с работниками библиотек

6 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев вместе с Первым заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николаем Федоровым встретился с работниками библиотек.

Встреча прошла в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Сегодня это информационное, культурное, образовательное учреждение представляет собой комплекс оснащенных современным оборудованием специализированных подразделений, книгохранилищ, залов для обслуживания читателей, организации мероприятий, отдыха и общения.

Гости посетили отдельные залы библиотеки, познакомились с уникальными фондами, посмотрели, как организован доступ к цифровым ресурсам, пообщались с воспитанниками детского клуба «Интелллектуариум».

Директор Национальной библиотеки Чувашской Республики Светлана Старикова рассказала, как идет процесс сохранения и использования национального фонда документов, формирования единого информационно-библиотечного пространства республики и интеграции информационных ресурсов региона в российские и международные информационные сети, о возможностях использования ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

«Здорово, что есть такие очаги культуры, есть такой современный, технологично достаточно оснащенный объект», — поделился своими впечатлениями Николай Федоров.

В свою очередь Олег Николаев отметил, что благодаря такому замечательному центру люди получают доступ к уникальной информации, у каждого есть возможность приобщиться к культурному наследию Чувашии.

«Многообразную глубинную культуру и традиции чувашского народа мы можем сохранить и передать подрастающему поколению благодаря такому центру. И в итоге получить интеллектуально, духовно богатых, способных молодых людей», — сказал он.

Тему сохранение языка и культуры народа, памятников чувашской письменности, обеспечение доступа к информации о крае, объединение расселенного по всей России чувашского населения с помощью книги – продолжили обсуждать и во время встречи с работниками библиотек республики. Николай Федоров отдельно остановился на поправках к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые касаются языкового многообразия и закрепление использования русского языка на всей территории страны.

«Право сохранения родных языков, национальных культурных ценностей – для меня лично это очень близкая тема. Я думаю и для всех, здесь сидящих этот вопрос очень важен. Ранее был принят закон о внесение изменений в закон об образовании, где как раз регулировался вопрос изучения родных языков. Я был одним из авторов этого закона. Этим законом мы смогли закрепить 4 часа изучения родного языка в основной части федерального государственного образовательного стандарта, и соответственно теперь в Конституции закрепляется проводить любые активные системные мероприятия по сохранению, развитию родного языка», — заметил Олег Николаев.

Отметим, что согласно поправкам Президента России Владимира Владимировича Путина в Конституцию о русском языке и языках народов России, национальные республики в стране сохранят возможность использовать родной язык наравне с общегосударственным.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики