У Победы женское лицо

10 марта исполняется 97 лет участнику Великой Отечественной войны 1941—1945 годов Кларе Андреевне Кирель. В преддверии Международного женского дня и дня рождения корреспондент газеты побывала в гостях у этой удивительной женщины.

Сегодня Клару Андреевну окружают вниманием и заботой ее дети, сын Владимир и дочь Людмила. Они встретили меня втроем. Клара Андреевна была настроена и открыта для общения.

Конечно же, центральное место в нашей беседе занимала тема Великой Отечественной войны. Один за другим сменялись воспоминания о событиях тех далеких лет, дополнялись и сведениями, услышанными и запечатленными в памяти дочери Людмилы.

Родители Клары Андреевны проводили на фронт троих своих детей из четверых. Их старший сын Владимир погиб в 1942 году. Позже муж Клары Андреевны, Геннадий Васильевич, разыскал место его захоронения, и Кирель посетили его.

У моей собеседницы год окончания школы совпал с началом войны. Вчерашнюю школьницу весть о начале войны застала по пути с Суры, где после выпускного вечера одноклассники встречали рассвет. Молодые, конечно же, насторожились, но не придали этой новости серьезного значения, не вполне осознавали, что это значит, и думали: «Ну, началась и началась, кончится скоро». Но война не заканчивалась…

Выпускников устраивали на различные работы, и Клара Андреевна в августе начала работать на железнодорожном вокзале.

В марте 1942 года в стране объявили массовый призыв девушек. Из Чувашии тогда в ряды Красной Армии было принято 500 девушек. Клара Андреевна, как и многие ее знакомые и подруги, добровольцем пошла служить. Она стала рядовой третьей учебной роты 101-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, военную учебу проходила в Казани.

Роты и наблюдательные посты ВНОС располагались на территории Чувашской, Марийской и Татарской автономных республик: 1-я рота – в Канаше, 2-я рота – в Чебоксарах, 3-я рота – в Алатыре, 4-я – в Лаишеве. Тут вчерашних школьниц учили охранять от налетов фашистской авиации военно-промышленные комплексы, мосты, переправы, аэродромы, склады. Они проходили сложную подготовку, досконально изучали все немецкие самолеты, их позиции, шум мотора, как все солдаты, ходили в наряды и на дежурства.

Как она вспоминает, первой трудностью для девчонок в армии оказался быт. Ведь весь уклад армейской жизни был рассчитан на мужчин, и одежда тоже. «Выдали нам военную одежду. Я надела и заплакала, — говорит Клара Андреевна. — Гимнастерки нам были как платья. Затем мне дали другую гимнастерку, но и ее, прежде чем надеть, пришлось перешивать».

Девушкам ни в чем не давали поблажек, заставляли все делать по военным правилам. И маршировали они, и ползали по-пластунски, иногда даже просто из-за того, что командир роты был не в духе. «Сначала нам было даже обидно от такой, казалось бы, несправедливости. Но всё-таки мы понимали, что на войне дисциплина на первом месте: как сказали, так и надо делать, и все приказы уже принимали как должное, — рассказывает Клара Андреевна. — А просто так ползать по-пластунски и марать одежду нам не хотелось, но мы проползали, вставали, оттряхивались и приступали к другому заданию».

В июле женский батальон перебазировался на Украину и вошел в состав ПВО 1-го Украинского фронта. К.А. Кирель принимала участие в освобождении Киева, затем Польши и дошла до Берлина.

Меня интересовал вопрос: где и как встретила ветеран радостную весть о победе? «О том, что закончилась война, узнала 7 мая. Я была на своей смене и мне позвонили из другой точки связи: «Клара, включай быстрей линию». Я включила и услышала о заключении мира. Мы стали кричать «Ура!», радовались, по щекам текли слезы радости и боли за погибших. А потом — тишина. Нам сказали: «Молчите, пока никому ничего не говорите». Целые сутки длилось это молчание. Я уже была после смены, чуть ли не спала, нас всех подняли, построили и уже официально объявили, что война закончилась, — вспоминает этот памятный день Клара Андреевна. — Все плакали от радости, не только мы, и мужчины не сдерживали слез, и жители в пригороде Берлина не скрывали своей радости, солдаты детям раздавали угощения».

Клара Андреевна с улыбкой вспоминает, как солдаты ездили на полуторках в Берлин. Девчат туда не пустили, так как боялись за них и оберегали. А парни привезли им из Берлина …наряды.

Возвращалась победительница домой через Австрию, Чехословакию, Украину. И наряды, привезенные тогда с собой из освобожденной Европы, Клара Андреевна носила в первые годы учительства, что-то перешивала и подправляла под себя и всегда выглядела красиво и нарядно.

Вернулся с войны в Канаш и брат-близнец Клары Андреевны — Вячеслав Андреевич. И он, как сестра, выбрал в дальнейшем педагогическую стезю, работал учителем, директором школы, является Почетным гражданином Канаша. В марте этого года и он будет отмечать свой 97-й день рождения.

Школьный друг Клары Андреевны Геннадий Кирель воевал на Дальнем Востоке. После войны служил в г. Корсакове Сахалинской области. Когда Геннадий Васильевич сделал подруге предложение, девушка с радостью его приняла, поехала к нему на Сахалин. Сын Владимир у молодой семьи Кирель родился там. Но вскоре они вернулись в Шумерлю, стали работать учителями в школах города.

Выпускники второй школы 1941 года долго поддерживали связь между собой, на встречи съезжались со всех уголков страны. Клара Андреевна старалась не пропускать ни одной встречи и с женщинами-фронтовичками 101-го отдельного батальона воздушного наблюдения. У них были свои воспоминания о военных буднях, печалях и радостях войны, об ушедших однополчанах. Пели фронтовые песни. Ведь именно песня помогала девушкам преодолевать тяготы военных будней. а Клара Андреевна всегда была запевалой. «Бывало, начнем вдвоем, а все остальные подхватывают», — вспоминает она.

Рассказав о своем боевом пути, Клара Андреевна пожелала всем шумерлинцам не знать, что такое война, ценить и любить жизнь. Ну, а мы со своей стороны выражаем женщине-ветерану слова благодарности за Победу и восхищение её крепостью духа, жизнелюбием и желаем здоровья, радости, заботы и внимания.

Справочно

К.А. Кирель родилась в селе Карамыш Саратовской области. В 1935 году закончила школу 1-й ступени в городе Вольске. В 1936 году с семьей переехала в Шумерлю. Окончила среднюю школу № 2 в июне 1941 года. В марте 1942 года была направлена добровольцем на военную службу.

Служила в 101-м отдельном батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи, с 1943 года — в 1303-й отдельной ордена Красной Звезды телеграфно-эксплуатационной роте 1-го Украинского фронта. Принимала участие в освобождении Киева, Житомира, Польши, Германии. Победу встретила под Берлином.

Вернулась с фронта в августе 1945 года. В 1946 году поступила в Чувашский учительский институт на отделение русского языка и литературы. С 1951 года работала учителем русского языка и литературы в школе № 3, затем в школах № 5 и № 6 Шумерли.

Награждена К.А. Кирель орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией 1941–1945 гг.», нагрудным знаком «Фронтовик 1941—1945 гг.», медалью Георгия Жукова, юбилейными медалями.

Взвод управления 3-ей роты. г. Алатырь, 1943 г.