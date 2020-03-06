Россельхозбанк приступил к выдаче сельских ипотечных кредитов жителям Чувашии

Чувашский филиал АО «Россельхозбанк» получил первые одобренные Министерством сельского хозяйства России реестры получателей кредитов по программе сельской ипотеки и приступил к выдаче кредитов. В региональный филиал банка поступило уже более 500 заявок на сумму 900 млн рублей. Всего на текущий момент в РСХБ поступило свыше 20 тыс. обращений на сумму более 40 млрд рублей.

«Мы гордимся тем, что Россельхозбанк стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки, подписав соответствующее соглашение с Минсельхозом России, – отметила директор Чувашского филиала Ирина Письменская. – Выполнение поставленных государством целей и задач по развитию сельских территорий является для нас безусловным приоритетом».

Условия для приобретения доступного и комфортного жилья в сельской местности по программе сельской ипотеки являются неотъемлемой частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020—2025 гг. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Чувашии), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Первоисточник: Россельхозбанк.