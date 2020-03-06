Поздравления с 8 Марта!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот весенний праздник является особым поводом выразить восхищение прекрасной половиной человечества.
Природа наделила вас красотой и жизненной мудростью. Вы являетесь воплощением доброты и чуткости, наполняете мир нежностью и любовью.
Мы не перестаем восхищаться женщинами нашей республики.
Вы в полной мере проявляете себя на работе и дома: достигаете вершин в профессии, в творчестве, в общественной деятельности, справляетесь с огромным грузом забот в быту, воспитываете детей, поддерживаете семейный очаг.
Особые слова признательности хочется сказать сегодня женщинам военного поколения, которые вместе с мужчинами ковали Победу, самоотверженно сражались на фронте и работали в тылу.
Желаю вам здоровья, благополучия, праздничного настроения и исполнения самых заветных желаний.
Мы любим вас.
Будьте счастливы!
Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.
Дорогие женщины города Шумерли!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с Международным женским днём 8 Марта!
8 марта — светлый весенний праздник, это прекрасный повод выразить вам слова глубокой признательности, искреннего восхищения и уважения!
В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за безграничное терпение, за вашу заботу, уют и тепло домашнего очага, за то, что наполняете нашу жизнь особым смыслом!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие! Любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!
Глава администрации города Шумерли А. Григорьев.
Милые женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днём 8 марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и уверенности в жизни. Ведь на хрупких женских плечах держится мир в доме, семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Вы делаете мир светлее и ярче, согреваете наши души. Благодаря вашему бесконечному терпению, стойкости, мудрости, любви, нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды.
Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту! Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, пусть радуют дети. Доброго вам здоровья, хорошего настроения, благополучия в семье, удач в делах!
Глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.
Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днём!
Первый весенний праздник по праву ваш. Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию.
Все слова признательности, которые вы слышите в этот день, – свидетельство безграничного уважения к вашей доброте, красоте и любви, всему, что стоит за гордым словом «женщина».
Только вам можно доверить создание семейного уюта и достойное воспитание детей, только рядом с вами хочется жить и радоваться жизни. Вы делаете всё, чтобы мир вокруг стал светлее и прекраснее.
От всей души желаем вам яркого весеннего настроения, головокружительной любви и семейного благополучия!
Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья вам и вашим близким!
Руководство и профсоюзный комитет АО «ШЗСА».
Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта!
Для нас этот весенний праздник — еще один хороший повод выразить вам наше восхищение. Вы олицетворение весны и красоты. Каждый день вы наполняете нашу жизнь радостью и теплом. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на покорение самых высоких вершин.
В этот праздничный день от всего сердца желаю вам здоровья, исполнения желаний, весеннего настроения и успехов во всех начинаниях. Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и гармонию в ваши семьи.
Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов»
С. Васильев.
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