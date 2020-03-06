Поздравления с 8 Марта!

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!



Этот весенний праздник является особым поводом выразить восхищение прекрасной половиной человечества.

Природа наделила вас красотой и жизненной мудростью. Вы являетесь воплощением доброты и чуткости, наполняете мир нежностью и любовью.

Мы не перестаем восхищаться женщинами нашей республики.

Вы в полной мере проявляете себя на работе и дома: достигаете вершин в профессии, в творчестве, в общественной деятельности, справляетесь с огромным грузом забот в быту, воспитываете детей, поддерживаете семейный очаг.

Особые слова признательности хочется сказать сегодня женщинам военного поколения, которые вместе с мужчинами ковали Победу, самоотверженно сражались на фронте и работали в тылу.

Желаю вам здоровья, благополучия, праздничного настроения и исполнения самых заветных желаний.

Мы любим вас.

Будьте счастливы!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев.

Дорогие женщины города Шумерли!

Примите самые теплые и искренние поздравления

с Международным женским днём 8 Марта!



8 марта — светлый весенний праздник, это прекрасный повод выразить вам слова глубокой признательности, искреннего восхищения и уважения!

В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за безграничное терпение, за вашу заботу, уют и тепло домашнего очага, за то, что наполняете нашу жизнь особым смыслом!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие! Любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!

Глава администрации города Шумерли А. Григорьев.

Милые женщины!

Примите искренние поздравления с Международным женским днём 8 марта!



Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и уверенности в жизни. Ведь на хрупких женских плечах держится мир в доме, семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Вы делаете мир светлее и ярче, согреваете наши души. Благодаря вашему бесконечному терпению, стойкости, мудрости, любви, нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды.

Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, доброту! Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, пусть радуют дети. Доброго вам здоровья, хорошего настроения, благополучия в семье, удач в делах!

Глава администрации Шумерлинского района Л. Рафинов.

Дорогие, милые женщины!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днём!



Первый весенний праздник по праву ваш. Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию.

Все слова признательности, которые вы слышите в этот день, – свидетельство безграничного уважения к вашей доброте, красоте и любви, всему, что стоит за гордым словом «женщина».

Только вам можно доверить создание семейного уюта и достойное воспитание детей, только рядом с вами хочется жить и радоваться жизни. Вы делаете всё, чтобы мир вокруг стал светлее и прекраснее.

От всей души желаем вам яркого весеннего настроения, головокружительной любви и семейного благополучия!

Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья вам и вашим близким!

Руководство и профсоюзный комитет АО «ШЗСА».

Милые женщины!

Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта!



Для нас этот весенний праздник — еще один хороший повод выразить вам наше восхищение. Вы олицетворение весны и красоты. Каждый день вы наполняете нашу жизнь радостью и теплом. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на покорение самых высоких вершин.

В этот праздничный день от всего сердца желаю вам здоровья, исполнения желаний, весеннего настроения и успехов во всех начинаниях. Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и гармонию в ваши семьи.

Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов»

С. Васильев.