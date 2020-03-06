О выплате пенсий за праздничные дни марта

В Чувашской Республике график доставки пенсий за праздничные дни марта скорректирован с учетом режима работы почты.

В марте все отделения почтовой связи будут доставлять пенсии и иные выплаты:

6 марта – за 6-7 марта;

7 марта – за 8-9 марта;

с 10 марта – по установленному графику.

Пенсионеры, получающие пенсию в кредитных учреждениях, могут ознакомиться с графиком перечисления пенсий на банковские счета и карты за текущий месяц на сайте Пенсионного фонда в разделе «Информация для жителей региона – Гражданам» или по телефону регионального контакт-центра 8(8352) 64-91-14.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ

по Чувашской Республике.

