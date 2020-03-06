Не кочегары и не плотники, но…

Для людей, родившихся и росших в советское время, женщины на производстве, занятые порой на довольно трудоемких работах, не были явлением необычным. В цехах комбината автофургонов, машиностроительного и химического заводов, на кирпичном заводе трудились тысячи шумерлинок. А сегодняшние дети с удивлением открывают для себя, что женщины могут быть не только малярами, поварами, швеями, учителями, но и сварщицами, токарями. В общем, представительницами таких рабочих профессий, которые ассоциируются с мужским трудом.

Сегодня на Шумерлинском заводе специализированных автомобилей работают более 400 женщин и примерно половина из них – непосредственно на производстве. Среди этих представительниц слабого пола газету заинтересовали работницы редких для женщин профессий. И в преддверии 8 Марта мы с удовольствием знакомим читателей с нашими героинями.

С 1984 года ведет отсчет трудового стажа Надежда ВАСИЛЬЕВА.

После окончания школы в Лесных Туванах решилась перебраться в город. Мечтала стать водителем троллейбуса в Чебоксарах. Но выбор остановила на Шумерлинском комбинате автофургонов, где работала станочницей и научилась водить автопогрузчик. В 2008 году влилась в коллектив цеха № 5 ШЗСА и все эти 12 лет водит автоэлектротележку (кар), ежедневно доставляя нужные детали в цеха.

Н. Васильева признается, что любит свою работу, ведь как-никак детская мечта частично осуществилась. А для внука-второклассника, узнавшего, что его бабушка целыми днями на работе «катается на машине», она теперь самая крутая!

С благодарностью вспоминает о своей наставнице Марии Назаровой штамповщица слесарно-сварочного цеха № 12 Наталья МИРОШНИЧЕНКО, тоже окруженная лишь мужчинами.

Работает она на так называемых гильотинных ножницах с программным управлением. Раскраивает листовой металл разной толщины, делает вырубку деталей по чертежу.

Когда Н. Мирошниченко устраивалась в ШЗСА, то сама просилась на штамповку. Вообще, она знакома со многими рабочими профессиями: закончила Кулебакский металлургический техникум, практику проходила на «Электростальтяжмаше» на контактной сварке, потом по распределению работала в Муроме на заводе радиоизмерительных приборов, где в то время выпускались магнитофоны и стереофонические миникомплексы «Ода». И сегодняшняя профессия, по признанию собеседницы, ей очень нравится, несмотря на определенные сложности. Труд штамповщика требует повышенного внимания к деталям, точности расчетов и аккуратности. Нужна и определенная физическая сила, чтобы уложить на раскрой лист металла. И тут всегда свое сильное плечо подставляют коллеги.

«Дочке 9 лет и она не представляет, какая у меня работа, почему иногда мама сильно устает, — сокрушается Наталья. – А вот водили бы детей почаще на экскурсии в цеха, чтобы они видели вживую труд родителей, тогда, возможно, никакого недопонимания не было бы, и престиж рабочих профессий вырос бы». Хороший посыл. Тем более машзавод всегда проводил и проводит профориентационную работу со школьниками.

19 лет стоит у станка на токарном участке механообрабатывающего цеха № 2 Алина МАРЕЕВА, единственная на ШЗСА женщина-токарь. Хотя и училась она после школы в Чебоксарском машиностроительном техникуме по специализации «отдел технического контроля», но не пошла на производство, пробовала себя в швейном деле, в торговле. А в 2001 году устроилась на завод. Овладеть профессией токаря А. Мареевой помогала ее наставница Галина Герасимова, с которой до сих пор поддерживаются дружеские отношения.

После рабочей смены, за которую Алине, бывало, приходилось обрабатывать до 1,5 тысячи заготовок, она превращается в заботливую маму 13-летнего подростка. Сын Семён является ее гордостью – занимается тяжелой атлетикой у тренера С. Сырмолотова и успешно выступает на соревнованиях.

Светлана ПЕТРОВА в ШЗСА пришла в поисках хорошо оплачиваемой работы, так как в середине 2000-х педагогическая деятельность в детдоме «Ёлочка» не приносила материального удовлетворения. «Пришла в кадровую службу завода совершенно без представления о профессиях и просто сказала, что хочу работать и зарабатывать», — вспоминает Светлана. С этим стремлением и большим желанием прошла курсы обучения по профессии сварщика контактной сварки и работает вот уже 13-й год.

В настоящее время С. Петрова – единственная сварщица контактной сварки на весь завод, в слесарно-сварочном цехе № 4 ее окружают мужчины. «Вначале, конечно, было тяжело с ними в плане общения, но со временем поладили. Хорошие они. если мне нужна помощь, обязательно помогут», — отзывается собеседница о коллективе. Стоит сказать, что труд Светланы не из легких, изделия, которые ей приходится сваривать десятками за смену, могут весить прилично.

Наталья Игнатьева.