К родной земле привязана крепко

Невелика моя деревенька, но обо всех земляках все равно не расскажешь. А ведь многие из них люди-труженики, люди-маяки. Сегодня они пенсионеры, но сейчас это — золотой запас туванской стороны.

Ольге Петровне Андреевой 8 сентября этого года исполнится 85 лет. Родилась и росла она в деревне Малые Туваны, в семье колхозника. Ее детство пришлось на военное время, трудиться в колхозе начала с 10 лет. С 1957 по 1959 годы работала в строительной организации УНР-11 в Шумерле. В 1964 году устроилась на работу буфетчицей в Туванскую средную школу, где проработала до 1980 года. Затем Ольга Петровна перешла на работу в Туванский сельский совет счетоводом-кассиром и оттуда ушла на пенсию.



За время работы в строительной организации за достигнутые успехи О.П. Андреева была занесена на Доску Почета и награждена Почетной грамотой. За время своей трудовой деятельности не раз награждалась благодарственными письмами и денежными премиями. К своей работе всегда относилась ответственно. Общий трудовой стаж ее — более 40 лет, удостоена звания «Ветеран труда».



Вместе с мужем, Иваном Павловичем, воспитали троих дочерей. Свое трудолюбие Ольга Петровна передала детям, которые всегда помогали матери и по дому, и на работе. Любят и ценят бабушку 7 внуков и 2 правнука.



И в почтенном возрасте Ольга Петровна занимается огородом, домашним хозяйством. И всегда с доброй улыбкой говорит, что к родной земле с малолетства привязана крепко.

Т. Петрова, зав. Туванской сельской библиотекой.