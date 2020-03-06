Завершилась XI Ярмарка педагогических идей и образовательных проектов им. В.М. Шурыгиной

Ярмарка педагогических идей и образовательных проектов за годы своего существования и развития гармонично вписалась в жизнь учительского сообщества города Шумерля. Её ждут, на неё равняются. Это и праздник знаний, и профессиональное состязание учителей и педагогов. 5 марта в Центре детского творчества прошло торжественное закрытие Ярмарки педагогических идей и образовательных проектов им. В.М. Шурыгиной.

Участников конкурса профессионального мастерства, ветеранов педагогического труда и обучающихся школ приветствовали глава администрации города А.Д. Григорьев, глава города — председатель Собрания депутатов С.В. Яргунин, заместитель главы администрации — начальник отдела образования и молодежной политики администрации Вурнарского района Д.Ю. Трофимов. В адрес профессиональных учителей, педагогов с большой буквы звучали особые слова благодарности за труд и большую роль в области обучения и воспитания подрастающего поколения.

Церемония награждения была открыта номинацией «Признание». Со словами искренней благодарности в адрес ветеранов педагогического труда выступила заместитель главы администрации — начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики И.В. Сасакина. Она вручила дипломы и памятные знаки победителям: Алексеевой Галине Николаевне, ветерану педагогического труда МБОУ «СОШ № 1»; Соколовой Маргарите Николаевне, ветерану педагогического труда МБОУ «СОШ №2»; Кирель Кларе Андреевне, ветерану педагогического труда МБОУ «СОШ № №3»; Погорелову Александру Фёдоровичу, МБОУ «СОШ № 6»Гудилиной Людмиле Сергеевне, ветерану педагогического труда МБОУ «Гимназия № 8».

В номинации «Дебют» победителем стала Михайлова Анастасия Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля.

В номинации «Внеклассное занятие» успешно представили свои уроки и получили дипломы участников Зюкова И.Г., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 6»; Поселягина А.В., педагог-организатор Центра детского творчества; Бочарова Л.В., педагог-психолог МБОУ «Гимназия № 8». Победителями в данной номинации стали Терентьева О.А., методист Центра детского творчества и Логушева Т.Г., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 1».

Самое большое количество участников было в номинации «Педагогическая копилка». Все работы, представленные в номинации, получили дипломы участников. Победителем в данной номинации стал проект учителей МБОУ «СОШ № 1» Р.М. Заболотской и Г.С. Николаевой.

Номинация «Урок» завершала торжественную церемонию закрытия Ярмарки педагогических идей и образовательных проектов им. В.М. Шурыгиной. В данной номинации были определены 2 призёра: Д.С. Корчагин — учитель МБОУ «Гимназия №8», Т.А. Соколова — учитель МБОУ «СОШ №1». Дипломы участников вручены Ф.А. Вишневской — учителю английского языка МБОУ «СОШ №2»; Н.В. Замковой — учителю начальных классов МБОУ «СОШ №6»; Т.М. Колесниченко — учителю физики МБОУ «СОШ №3»; Н.А. Мотовой — учителю музыки МБОУ «СОШ №3»; Л.Ю. Саяпиной — учителю физики МБОУ «СОШ №3».

Победителем в номинации «Урок» стала И.В. Закурдаева — учитель МБОУ «СОШ № 2». Она будет представлять Шумерлю на республиканском конкурсе «Учитель года».

Сайт администрации города Шумерля.