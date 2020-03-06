Единственная и неповторимая

Нам очень повезло — нашим классным руководителем является замечательная женщина, Евгения Павловна Назарова. Она работает в школе № 6 учителем математики.

Нам нравится, что наш классный руководитель всегда ко всем в классе относится одинаково доброжелательно. С ней можно спокойно общаться на различные темы, делиться проблемами, которые она помогает решать. В то же время Евгения Павловна знает, к кому нужен какой подход, учитывает характер, индивидуальные возможности и особенности каждого. Умеет поддержать и подбодрить, успокоить, если надо – защитить. С ее стороны всегда идет хорошая эмоциональная поддержка, которую мы все очень ценим.

Уроки математики для учеников нашего класса, несмотря на сложность предмета, — самые интересные. Евгения Павловна очень любит свой предмет, и это видно по её отношению к каждому занятию с нами. Ученики в нашем классе, конечно, разные по способностям: кто-то понимает учителя с полуслова, а кому-то нужно объяснить не один раз. Подробный разбор алгоритмов решения, терпеливое объяснение параграфа, индивидуальная работа с каждым учеником — и всё это Евгения Павловна делает по-доброму, с улыбкой, доброжелательно и спокойно. Она умудряется, казалось бы, сложный и не такой уж увлекательный урок превратить в интересный и занимательный.

У Евгении Павловны много положительных качеств. Она добрая, принципиальная, умная, веселая, ответственная, трудолюбивая. Мы желаем ей крепкого здоровья и много-много счастливых и светлых дней!

Ученики 7 «А» кл. школы № 6 и их родители.