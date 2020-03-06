Дарящая радость и свет

Умные, яркие, активные, желающие реализовать себя не только в семье, но и в других сферах жизни, — именно так можно охарактеризовать женщин XXI века. Они наравне с мужчинами смело водят машину, успевая отвозить детей не только в школу и в садик, но и во всевозможные кружки и секции. Они создают домашний уют, окружают вниманием родных и близких и… не забывают о себе. Ведь, как показывает практика, в наш славящийся бурным темпом жизни век обязательно нужно иметь отдушину, то,

что дарит чувство радости себе, а соответственно, и окружающим.

Участница танцевально-спортивного клуба «Экситон» Ольга Пронина попала в этот коллектив совершенно случайно — узнала от знакомых про то, что набирается группа взрослых для занятий танцами. И более трех лет Дворец культуры «Восход" является для нее местом, где можно отдохнуть после работы, отвлечься от житейских проблем. Ведь, танцуя, забываешь обо всем на свете и просто растворяешься в чувствах.

Это увлечение предоставило Ольге и другие плюсы — например, возможность познакомиться с новыми людьми и даже с городами, ведь коллектив неоднократно выезжал на конкурсы, проходившие не только в Чувашии, но и за ее пределами. И везде женщины, многие из которых уже давно являются мамами, занимают лидирующие места. Конечно, во многом благодаря их талантливому руководителю Ирине Лиховид. а в случае с Ольгой — еще и благодаря поддержке мужа Романа и свекрови Галины Николаевны, которые активно помогают ей с воспитанием детей и предоставляют возможности для самореализации.

Как отмечает Ольга, ее любовь к танцам — родом из детства, как и еще одно увлечение — лыжный спорт. Кстати, прогулки на лыжах очень объединяют их со старшим сыном Димой, который ходит в лыжную секцию в школе № 2 и с удовольствием составляет по выходным компанию маме. А недавно они уже во второй раз принимали участие в забеге семейных команд на «Лыжне России». В планах Ольги — подружить с этим видом спорта и младшего сына Максима, который посещает детский сад. «И пусть это станет нашей доброй семейной традицией», — говорит сторонница здорового образа жизни.

Более трех лет О. Пронина работает менеджером отдела продаж в ООО «Республика», с уважением отзывается о своем коллективе и руководстве. «Здорово, что и на работе, и после нее меня окружают хорошие люди. Это дает возможность радоваться каждому мгновению жизни и радовать своих близких», — поделилась Ольга.

Татьяна Александрова.