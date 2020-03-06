Вся жизнь в труде

Жительница Верхней Кумашки Ольга Михайловна Фомина является ровесницей Чувашской автономной области. Правда, свой вековой юбилей наша землячка будет отмечать на полгода позже – в декабре 2020-го.

Ольга Михайловна родилась в деревне Верхняя Кумашка, училась в Верхнекумашкинской начальной школе. Была самой младшей в школе, но училась хорошо. С 14-летнего возраста работала в лесничестве, участвовала в посадке деревьев, за что была премирована одеждой. С 16 лет Ольга Михайловна начала работать дояркой в колхозе, добивалась хороших надоев от каждой коровы. Но с началом Великой Отечественной войны ей пришлось оставить работу доярки и пойти вместе с жителями Верхней Кумашки на строительство оборонительного рубежа — по реке Суре рыли противотанковые траншеи, блиндажи. По воспоминаниям труженицы тыла, зима 1941 года была очень холодной, с сорокоградусными морозами. Мерзлую землю откалывали ломами. Чтобы весной земля не сползла вниз, траншеи укрепляли срубленными деревьями. Сами строители оборонительного рубежа жили в землянках, обогревались привезенной из деревни железной печью-буржуйкой. Хлеб на лошадях им привозили из колхоза. Ольга Михайловна вставала засветло, чтобы успеть сварить нехитрую еду, а в обед их кормили в общественной столовой.



После окончания строительства оборонительных рубежей О.М. Фомина вновь стала работать в колхозе дояркой, за хорошие показатели удостаивалась премий и грамот. Затем работала кладовщицей и за все годы работы никогда у нее не было недостачи зерна. Много лет Ольга Михайловна трудилась на овцеводческой ферме. Была очень ответственной — стараясь сохранить всех родившихся ягнят, поздно вечером ходила на ферму проверить, не объягнились ли овцы.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года О.М. Фомина награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Медаль ей вручили 21 июня 1947 года. В том же году Ольга Михайловна вышла замуж, затем семья пополнилась двумя дочерьми. Младшая, Раиса, осталась жить в родной деревне. В её семье и проживает ныне Ольга Михайловна.



Где бы ни трудилась О.М. Фомина, везде ее отличало трудолюбие, доброжелательность. За многолетнюю работу в сельском хозяйстве она награждена медалью «Ветеран труда».

В. Кузнецова, зав. Нижнекумашкинской сельской библиотекой.