Будьте счастливы, учитель!

Учителя начальных классов — особые в учительской среде. Они занимаются самой деликатной, важной и ответственной работой: буквально за ручку переводят детей через бурный поток школьной жизни, в котором они оказываются, когда приходят в первый класс. Только от любви учителя зависит, с каким багажом знаний и нравственных ценностей войдет ребенок во взрослую жизнь.

Немало опытных учителей начальных классов работают в Алгашинской школе. Для них характерны трудолюбие, ответственность и, пожалуй, самое главное – любовь к детям и к своей профессии.

Одним из таких педагогов, несомненно, является Наталья Михайловна Маякова. Выбрав профессию учителя, она остается ей верна, и уже много лет неустанно дарит детям частичку своей души.

Из тёплых маминых рук учитель берет в свою не только руку маленького человечка, но и его доброе сердечко. И целых четыре года Наталья Михайловна бережно ведет ребенка по жизни, проявляя материнскую заботу, учит азам знаний, воспитывает будущего гражданина страны, заполняя аккуратным учительским почерком чистые странички его начинающейся человеческой биографии.

Наталья Михайловна — настоящий профессионал, опытный учитель, мудрый, талантливый педагог, до глубины души преданный своему делу. Как много у неё было за эти годы выпусков! И она всегда старается быть для каждого другом, наставником. И выпускники разных лет, в свою очередь, с любовью и глубоким уважением относятся к своей первой учительнице – почти второй маме.

Искренне поздравляем Наталью Михайловну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, удачи, бодрости духа. Пусть тёплое отношение детей и внуков всегда согревает её доброе сердце!

Коллектив педагогов Алгашинской школы.