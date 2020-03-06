3 марта в ДК «Восход» состоялся концерт артиста чувашской эстрады,

заслуженного работника культуры Чувашской Республики

Алексея Московского. Публика, успевшая соскучиться по ярким

выступлениям чувашских эстрадников, встретила певца

и его команду в составе Ивана Советникова, Регины Московской, Дианы и Дениса Павлова шквалом аплодисментов, которые не смолкали на протяжении всего вечера. Зрители, находившиеся на балконе и на задних рядах, подтанцовывали под заводную музыку

с первых минут, а те, что находились поближе к сцене,

дружно подпевали и с трудом удерживались на местах.

Для Алексея Московского этот концерт тоже имел особое значение, ведь его первый сольный концерт состоялся именно в Шумерле 15 лет назад, с чем он и поделился со зрителями в первые минуты общения. А мы решили познакомить с артистом читателей нашей газеты, тем более что, побывав на концерте, убедились в том, что в числе его поклонников не только чувашская, но и русскоязычная публика.

Алексей, хотелось бы начать беседу с вопроса, интересующего всех: Московский — это Ваша настоящая фамилия или творческий псевдоним?

Творческий псевдоним искать не пришлось: Московский — это моя фамилия. История ее происхождения такова: мой прадед или даже прапрадед служил в Москве целых 25 лет. Когда он приехал в родную деревню, его называли Василием Московским. С этого все и пошло. Кстати, Московских в Яльчикском районе, на моей малой родине, немало. Знаю также, что они есть в Козловском и Шемуршинском районах.

Когда началось Ваше увлечение музыкой? Мечтали ли Вы стать артистом?

В детстве и юности я об этом не задумывался. Как и многие, с удовольствием пел в детском саду, потом — в хоре, был солистом. Где-то в 8-м классе впервые услышал пение под гитару. на меня, деревенского мальчишку, это произвело большое впечатление, и я поставил себе цель научиться играть на гитаре. А, как правило, гитара и песня неотделимы друг от друга. Понемногу играю на разных инструментах: на фортепьяно, гармошке, балалайке, ударных. Опережая Ваш вопрос, скажу, что специального музыкального образования у меня нет.

в 8-м классе впервые услышал пение под гитару. на меня, деревенского мальчишку, это произвело большое впечатление, и я поставил себе цель научиться играть на гитаре. А, как правило, гитара и песня неотделимы друг от друга. Понемногу играю на разных инструментах: на фортепьяно, гармошке, балалайке, ударных. Опережая Ваш вопрос, скажу, что специального музыкального образования у меня нет. Как сложилась Ваша жизнь по окончании школы?

После неудачной попытки поступить на технолого-экономический факультет педуниверситета я поработал на предприятии «Чувашъенкрахмал», был разнорабочим, поэтому я отлично знаю, что такое физический труд. А через год, в 1999 году, поступил в ЧГУ им. Ульянова на факультет чувашской филологии и культуры. Когда поступал учиться, словно забыл, что значит петь, и даже в качестве специализации выбрал народные танцы. Поэтому на первых факультетских мероприятиях я не пел, а только танцевал.

Где-то на втором или третьем курсе на студвесне снова вспомнил про пение, и тут пошло-поехало. Сначала мы организовали дуэт «Самант» с Сергеем Тарасовым (с ним мы еще в школе состояли в трио «Круиз»), потом мы создали вокально-инструментальный ансамбль «Астар» с однокурсником Николаем Пыркиным и начали ездить с выступлениями по деревням. Мы играли современную музыку на народных инструментах.

Успешным стартом для сольных выступлений стал конкурс-фестиваль «Кĕмĕл сасă», в котором мне предложило участвовать руководство факультета. В этом конкурсе я стал лауреатом 1-й степени. А дальше — интервью на радио, где стали «крутить» мои песни. Потом их стали включать в различные сборники. Ну, раз впрягся в это дело, значит, надо радовать публику новыми песнями. Первую песню для меня написали мои земляки, потом я начал тесно работать с поэтом-песенником Валерием Раштавом, а музыку мне пишет композитор Сергей Марков. Тесно сотрудничаю со многими аранжировщиками и музыкантами Чебоксар.

на втором или третьем курсе на студвесне снова вспомнил про пение, и тут пошло-поехало. Сначала мы организовали дуэт «Самант» с Сергеем Тарасовым (с ним мы еще в школе состояли в трио «Круиз»), потом мы создали вокально-инструментальный ансамбль «Астар» с однокурсником Николаем Пыркиным и начали ездить с выступлениями по деревням. Мы играли современную музыку на народных инструментах. Успешным стартом для сольных выступлений стал конкурс-фестиваль «Кĕмĕл сасă», в котором мне предложило участвовать руководство факультета. В этом конкурсе я стал лауреатом 1-й степени. А дальше — интервью на радио, где стали «крутить» мои песни. Потом их стали включать в различные сборники. Ну, раз впрягся в это дело, значит, надо радовать публику новыми песнями. Первую песню для меня написали мои земляки, потом я начал тесно работать с поэтом-песенником Валерием Раштавом, а музыку мне пишет композитор Сергей Марков. Тесно сотрудничаю со многими аранжировщиками и музыкантами Чебоксар. С кем из артистов чувашской эстрады Вам нравится выступать?

Имена отдельных артистов не назову. Люблю разнообразие, часто меняю состав выступающих. Нравится работать с молодежью. Допустим, на год-полтора я их беру с собой, а потом у них намечаются свои сольные концерты. Они уже идут своей творческой дорогой. Очень приятно наблюдать, как эти молодые люди, сделавшие первые шаги на моих творческих вечерах, достигают успехов. Люблю их продвигать, экспериментировать с ними, пробовать разные стили выступлений. Благодаря им, я вдохновляюсь и сам.

Наблюдая за Вашим творчеством, можно заметить, что круг Вашей деятельности не ограничивается концертами и выступлениями на различных мероприятиях… Расскажите про Ваши проекты.

Каждый вторник мы с коллегой, популярным шоуменом Евгением Григорьевым, ведем передачу «Чалт кăна» на «Тăван радио». Началось все с создания коротких юмористических видеороликов. Одно поснимали, другое… Пришла идея создать отдельный проект. Так мы выпустили 3 видеоверсии, дискотечный вариант, а последние 2 года стабильно ведем прямой эфир на радио. Приятно, что многие с удовольствием в нем участвуют.

Еще одна задумка, которую удалось воплотить в жизнь, — съемка «Самого лучшего чувашского клипа». Мне кажется, что клип получился юморным, ироничным и где-то самоироничным. Думаю, он будет фундаментом для дальнейших творческих видеопроектов. А сколько «этажей» будет выстроено на этом фундаменте, покажет время. Главное, что есть люди, которые могут красиво отснять, сделать хороший монтаж, написать интересный сценарий и импровизировать с ним на съемках.

Еще одна задумка, которую удалось воплотить в жизнь, — съемка «Самого лучшего чувашского клипа». Мне кажется, что клип получился юморным, ироничным и самоироничным. Думаю, он будет фундаментом для дальнейших творческих видеопроектов. А сколько «этажей» будет выстроено на этом фундаменте, покажет время. Главное, что есть люди, которые могут красиво отснять, сделать хороший монтаж, написать интересный сценарий и импровизировать с ним на съемках. Как Вы познакомились со своей супругой? Расскажите про свою семью… Удается ли Вам уделять достаточно внимания близким?

С супругой, кстати, познакомился благодаря профессиональной деятельности. В конце 2004 года я выступал на предновогоднем концерте, в котором была предусмотрена и совместная дискотека зрителей с артистами. Во время дискотеки ко мне подошла девушка и сунула в карман записку. В ней были номер телефона и имя — Регина. Я тогда впервые услышал это необычное имя, решил позвонить. Как выяснилось, мы жили практически рядом. В эту же ночь нам удалось встретиться, прогуляться по бульвару. А 31 декабря мы уже за одним столом встретили Новый год.

Сегодня Регина тоже вращается в творческой сфере — и сама выступает, и является моим концертным директором. У нас трое детей — Богдан, Яна и маленькая Ярослава. Конечно, не всегда удается уделить достаточно внимания семье, ведь работа не прекращается ни на минуту, но все же стараюсь использовать для совместного отдыха любые возможности.

Очень рад, что у меня есть родители и брат, на которых я всегда могу положиться. Заезжаю к ним при любом удобном случае. С отцом мы можем проговорить до 3-4-х утра. Он у меня увлекается историей и регулярно печатается не только в районной газете, но и в различных российских изданиях, получает массу отзывов к своим работам. А вообще, отец у меня человек разносторонний — с одинаковым успехом может и написать статью, и соорудить своими руками мотоблок…

Сегодня Регина тоже вращается в творческой сфере — и сама выступает, и является моим концертным директором. У нас трое детей — Богдан, Яна и маленькая Ярослава. Конечно, не всегда удается уделить достаточно внимания семье, ведь работа не прекращается ни на минуту, но все же стараюсь использовать для совместного отдыха любые возможности. Очень рад, что у меня есть родители и брат, на которых я всегда могу положиться. Заезжаю к ним при любом удобном случае. С отцом мы можем проговорить до 3-4-х утра. Он у меня увлекается историей и регулярно печатается не только в районной газете, но и в различных российских изданиях, получает массу отзывов к своим работам. А вообще, отец у меня человек разносторонний — с одинаковым успехом может и написать статью, и соорудить своими руками мотоблок… Поделитесь впечатлениями от шумерлинского концерта?

Большое спасибо всем, кто находился в зале. За мощную энергетику, теплую встречу. Я словно окунулся в то время, когда был здесь 15 лет назад, на первом сольном концерте. Увидел знакомую сцену, этот же зал, вновь почувствовал большое гостеприимство. А аплодисменты шумерлинцев — особенные.

Беседовала Татьяна Александрова.