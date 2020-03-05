Шумерлинец Артемий Сучков стал участником второй естественнонаучной программы Образовательного центра «Сириус»

Обучающийся 9 класса МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Сучков Артемий после конкурсного отбора стал участником второй естественнонаучной программы Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).

Артемий делится впечатлениями: «Это были, наверное, самые незабываемые, самые яркие дни в моей жизни! Вместе с ребятами со всей России я участвовал в программе, цель которой была показать школьникам многогранность и одновременно комплексность науки. 36 часов химии, 30 часов биологии, 36 часов физики, 72 часа практических занятий, 150 опытов и экспериментов, решение более 1500 задач — все это было не просто интересно, а здорово и классно!».

Несколько обучающихся гимназии уже были удостоены чести обучаться в Образовательном центре «Сириус». И это огромное достижение! «Сириус» — это территория смыслов и возможностей, приближающих сегодняшних школьников к будущему, в котором они смогут реализовать даже самые смелые идеи и планы. Недаром девиз «Сириуса» — Исследуй! Твори! Побеждай!

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» позволяет реализовать самые смелые идеи и планы школьников.

Сайт администрации города Шумерли.