Члены Коллегии Мининформполитики Чувашии подвели итоги работы за 2019 год

Подвести итоги 2019 года и обсудить перспективы развития отраслей СМИ, информационных технологий и связи — именно с этой целью собрались сегодня члены Коллегии Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики на расширенном заседании, первом в текущем году.

Мероприятие по традиции началось с награждения лучших представителей отрасли федеральными и ведомственными наградами. В торжественной обстановке также были вручены дипломы победителям республиканского конкурса среди журналистов «Чувашия против террора», проведенного Мининформполитики Чувашии в прошедшем году, и республиканского конкурса средств массовой информации «Потребительская кооперация – 2019», организованного Чувашпотребсоюзом.

Открывая официальную часть мероприятия, министр Михаил Анисимов обратил внимание собравшихся на предстоящее празднование нескольких важных для нашей страны и республики дат. Одна из них – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли жители Чувашии, которые в 1941 году принимали участие в строительстве Сурского оборонительного рубежа. Напомним, проект ИА «Regnum» «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии» был поддержан врио Главы Чувашии Олегом Николаевым и должен получить широкую огласку в средствах массовой информации.

О трудовом подвиге и колоссальном героизме наших земляков рассказал участникам встречи начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров. Он сообщил, что в те далекие годы в городе Чебоксары было сформировано управление оборонного строительства. Всего за три месяца, с октября до конца 1941 года, нашим землякам удалось возвести сооружение для задержания гитлеровских войск. Ежедневно рыть окопы выходили до 100 тысяч человек, и большая часть работ приходилась на плечи оставшихся в тылу женщин, детей и стариков. Трудиться приходилось в тяжелейших бытовых и погодных условиях. Несмотря на все трудности, работа была выполнена. Воспоминания о подвиге чувашского народа хранятся в семейных архивах, передаются из поколения в поколение, резюмировал Дмитрий Анатольевич.

В целях сохранения исторической памяти подвига чувашского народа в Великой Отечественной войне Госархивом современной истории Чувашии объявлена акция «Народная память. Сохраним Победу!». Об инициативе руководителям редакций средств массовой информации рассказал Александр Максимов — начальник отдела республиканского госархива. Он призвал жителей республики поделиться с ведомством материалами из личных архивов участников войны: письмами, дневниками, фотографиями военных лет, статьями об уроженцах Чувашии. На основе полученных материалов будут созданы виртуальные выставки, электронные издания, подготовлены статьи и публикации.

Михаил Анисимов подчеркнул важность проектов, приуроченных к 75-летию Победы Великой Отечественной войне, и попросил руководителей региональных масс-медиа уделить особое внимание их информационному сопровождению. «Наша с вами задача — сохранить в памяти события 75-летней давности, чтобы этого никогда больше не повторилось», — отметил министр.

Далее участникам заседания были представлены итоги развития отраслей, курируемых Мининформполитики Чувашии, в 2019 году.

О достижениях в сфере СМИ, книгоиздания и полиграфии коллегам сообщила Юлия Стройкова, заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Особый акцент она сделала на освещении региональными медиа темы реализации национальных проектов. По ее словам, несмотря на достаточно большое количество материалов в СМИ по данной теме, многие из них все же требуют определенной проработки. «Материалы должны быть интересными, написанными человеческим языком, информационно насыщенными, с понятными статистическими данными», — подчеркнула Юлия Стройкова.

В 2019 году в 14-й раз прошел республиканский конкурс социально значимых проектов средств массовой информации. Государственную поддержку получили 104 социально значимых проекта СМИ на общую сумму 19,34 млн рублей. В рамках конкурса в течение года реализовано 13 проектов по созданию и выпуску теле- и радиопрограмм, 21 — по созданию и размещению в СМИ социальных видео- и аудиороликов, 70 проектов печатных СМИ.

Богатым оказался прошедший год и по количеству тематических конкурсов среди журналистов и СМИ, рассказала Юлия Стройкова. Это уже знакомые многим конкурсы антикоррупционной направленности на лучший материал в СМИ и лучший сценарий социальной рекламы, конкурс «Чувашия против террора», конкурсы среди журналистов и блогеров «Безналичная Чувашия» и «Чувашия онлайн», региональный этап всероссийского конкурса «В фокусе — детство». В этом году ряды проводимых министерством конкурсов пополнил новый под названием «Пишу и рассказываю о Чувашии», приуроченный к 100-летию Чувашской автономной области.

Знаменательным был прошлый год и для национального телерадиовещания. «Национальное телевидение Чувашии» начало вещать в цифровом эфире на федеральном телеканале «ОТР», значительно расширили зоны вещания «Тăван радио» и «Национального радио Чувашии». Ближайшая задача – достигнуть 100-процентного охвата вещания радиостанций, чтобы передачи на родном языке были доступны абсолютно всем жителям региона. Кроме того, в 2019 году предприняты первые шаги по возрождению районного радиовещания. Жители нескольких районов республики уже сегодня узнают из первых уст последние новости из жизни своих муниципалитетов в эфире «Тăван радио» и «Национального радио Чувашии». Обеспечить вещание национальных радиоканалов во всех районах республики руководство Мининформполитики Чувашии поручило до осени текущего года.

Печатными средствами массовой информации ведется постоянная и далеко не легкая работа по сохранению подписных тиражей. На сегодняшний день сохранить подписку в положительной динамике удается газетам «Çамрăксен хаçачĕ», «Грани», «Канаш» и «Канаш ен», «Цивильский вестник». Заместитель министра призвала редакторов осваивать новые формы работы с читателем, активно заявлять о себе во Всемирной сети. Многие редакции успешно работают в этом направлении: регулярно индексируют новости в системе «Яндекс. Новости», продвигают аккаунты в социальных сетях. Редакции газет «Советская Чувашия» и «Грани» ведут полноценные каналы на YouTube, где размещают видеорепортажи с места событий. Министр Михаил Анисимов добавил, что в конце марта-начале апреля для редакций СМИ будет организован семинар по эффективной работе в социальных сетях. Он уточнил, что сеть «Интернет» нужно использовать как площадку для размещения оперативной информации о происходящем в республике и районе, а газетам предстоит переходить с новостного на аналитический формат подачи информации.

В своем выступлении Юлия Викторовна отметила и высокие результаты работы Чувашского книжного издательства. В 2019 году предприятием издано 86 названий книг тиражом 137,54 тыс. экземпляров. Настоящим прорывом стало изготовление подарочных наборов. Особого внимания заслуживает книга, созданная по заказу администрации г. Чебоксары к 550-летию столицы Чувашии. Заместитель министра выразила надежду, что книга, посвященная 100-летию образования Чувашской автономии, подготовкой которой в настоящее время занимается Чувашское книжное издательство, станет достойным подарком к юбилейной дате. Между тем, в наступившем году и само издательство празднует 100-летие со дня образования. Юлия Стройкова пожелала профессиональному коллективу достижения новых высот в книгоиздании, успешного воплощения в жизнь новых идей и проектов.

Значительных успехов как в регионе, так и за его пределами, продолжает достигать ИПК «Чувашия». Налажено сотрудничество с издательствами Москвы, Казани, Н. Новгорода, Йошкар-Олы, Ульяновска, Екатеринбурга и других регионов. По итогам экономического соревнования за 9 месяцев 2019 года среди организаций обрабатывающих производств ИПК «Чувашия» в группе предприятий с численностью до 300 человек заняло III место. Общее количество клиентов по итогам 2019 год достигло 226.

Об успехах в отраслях информационных технологий, связи и телекоммуникаций рассказала заместитель министра Екатерина Грабко. Приоритетные направления работы отражены в государственной программе «Цифровое общество Чувашии» и 5 региональных проектах, разработанных в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках одного из них ведется работа по подключению к Всемирной сети социально значимых объектов в Чувашии. В 2019 году высокоскоростной интернет получили первые 90 учреждений: образовательные учреждения, больницы и медицинские центры, сельские администрации, пост пожарно-спасательной части. В 2020 году к сети будут подключены еще 110 объектов.

По словам Екатерины Юрьевны, в регионе продолжают оставаться востребованными электронные сервисы, призванные облегчить взаимодействие граждан и государства. Только за 2019 год на Едином портале госуслуг появилась более 194 тысяч новых пользователей – жителей республики.

В прошлом году общественности был представлен модернизированный Портал органов власти республики. Одним из нововведений ресурса стало появление Личного кабинета гражданина. Теперь все обращения от жителей, направленные через официальные сайты министерств и ведомств, поступают напрямую в систему электронного документооборота. Через личный кабинет граждане могут следить за судьбой своих писем.

Стало удобнее пользоваться и порталом «Народный контроль» – специализированным ресурсом для приема жалоб и предложений от населения. После модернизации здесь появилась возможность проводить опросы и голосования по различным актуальным темам.

Заместитель министра сообщила о завершении крупнейшего по масштабу инфраструктурного проекта – создании сети цифрового эфирного ТВ. Благодаря этому 99,1% населения нашей республики получила возможность смотреть 20 телеканалов в высоком качестве без абонентской платы.

Екатерина Грабко отдельно остановилась на вопросах обеспечения качественной связью жителей, проживающих в микрорайонах с плотной застройкой. Проблема решается с помощью установки так называемых опор двойного назначения. В прошлом году такие конструкции появились в г. Канаш, д. Чандрово, микрорайоне Садовый г. Чебоксары.

В этом году министерство продолжит эффективную реализацию задач, поставленных в национальной программе «Цифровая экономика», подытожила заместитель министра.

В завершение встречи участники рассмотрели наградные материалы.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.



