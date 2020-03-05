С наступающим вас, шумерлинки!

Сегодня в ДК «Восход» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта.

С наступающим праздником всех женщин города поздравили глава администрации г. Шумерли Алексей Григорьев и глава города Сергей Яргунин. Они выразили слова признательности всем матерям, бабушкам и совсем еще юному поколению шумерлинок за доброту их души, за преданность семье и активное участие в жизни города. Отдельным представителям женского пола были вручены Благодарности администрации города за активную жизненную позицию и большой вклад в воспитание молодого поколения.

В течение всего вечера присутствовавших радовали своими голосами и яркими танцами солисты и хореографические коллективы ДК «Восход».

Т. Александрова.