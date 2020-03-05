Олег Николаев поддержит общественные проекты Союза женщин Чувашии

4 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с женщинами-лидерами – руководителями различных предприятий и организаций республики.

Круглый стол, организованный Союзом женщин Чувашии, собрал активных представительниц самых разных сфер деятельности: образования, здравоохранения, культуры, промышленности, бизнеса, органов власти. В нем также приняли участие многодетные мамы.

Встреча состоялась в Чувашском государственном художественном музее и прошла в формате диалога.

Женщины с активной жизненной позицией рассказали о реализуемых социальных и просветительских проектах в сфере воспитания подрастающего поколения, развития образования, популяризации чувашской культуры и народных традиций, поддержки семьи, благоустройства города и т.д. Были озвучены трудности в их реализации, просьбы о поддержке.

Руководителю региона, в частности, презентовали социально значимые проекты Союза женщин Чувашии. К празднованию 75-летия Победы женское движение республики начинает проект «У Победы женское лицо», посвященный подвигу чувашских женщин – участниц войны.

Олег Николаев заметил, что нельзя забывать и подвиги женщин, совершенные в тылу. В 1941 году около 170 тысяч человек, преимущественно женщины, рыли окопы, готовили линию обороны Сурского рубежа.

«Этот подвиг однозначно имеет женское лицо. Это делала наша, чувашская женщина. А вы являетесь прямыми наследницами и носителями этого духа, за что вам огромная благодарность», – сказал врио Главы Чувашии.

Он поблагодарил представительниц прекрасной половины за неравнодушие, настойчивость, деятельное участие во всех сферах жизни. Говоря о готовности со своей стороны поддержать озвученные проекты, руководитель Чувашии акцентировал внимание на необходимости развития новых форм работы с подрастающим поколением, в том числе области поддержки чувашского языка, разностороннего развития и духовно-нравственного воспитания детей.

В преддверии Международного женского дня Олег Николаев поздравил собравшихся дам с наступающим праздником.

«Желаю, чтобы вы улыбались и этому способствовало всё – атмосфера в семье, на работе, обстановке в нашей республике и стране», – отметил он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.