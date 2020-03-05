Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 марта 2020 года

Республиканский бюджет Чувашской Республики на 1 марта 2020 года, по оперативным данным, исполнен в целом по доходам в объеме 9 032,0 млн рублей.

Объем поступлений собственных доходов составил 3207,0 млн рублей, в том числе налога на доходы физических лиц — 1434,4 млн рублей, что больше аналогичного периода 2019 года на 5,5%, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 215,8 млн рублей (рост на 23,8%), налога на имущество организаций – 94,7 млн рублей (рост на 14,2%), транспортного налога – 86,8 млн рублей (рост на 27,3%).

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) составил 2973,1 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 24,1%.

Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 марта 2020 года исполнены в сумме 5586,4 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2019 года на 16%. Наибольшие суммы направлены на такие сферы, как социальная политика – 2178,2 млн рублей (рост объемов финансирования — на 7,5%), образование – 1983,6 млн рублей (рост на 6,1%), здравоохранение — 428,3 млн рублей (рост на 57,2%), национальная экономика — 408,8 млн рублей (рост в 2,7 раза).

Министерство финансов Чувашской Республики.

