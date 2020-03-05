Сегодня стали известны имена суперфиналистов специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020». Среди победителей – Главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов. Дмитрий Геннадьевич вошел в 10-ку суперфиналистов, заняв второе место в рейтинге. Он будет представлять республику на суперфинале конкурса в Сочи.

С 29 февраля по 5 марта в Москве проходил полуфинал и финал конкурса «Лидеры России 2020» в специализации «Здравоохранение».

Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах, а также вырабатывали предложения в рамках стратегической сессии по развитию национального проекта «Здравоохранение».

Специализация «Здравоохранение» стала одним из трех профильных треков конкурса «Лидеры России 2020». Задача — выявить перспективные кадры среди работников системы здравоохранения России и сформировать кадровый резерв для разных уровней должностей. Наставниками для победителей трека выступают авторитетные представители медицинского сообщества — руководители крупнейших научных и образовательных центров, федеральных агентств и ведомств.

Объявлены имена 30 победителей финала специализации «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 8 человек представляют Санкт-Петербург, 6 – Москву, по 2 – Краснодарский край и Московскую область, а также по 1 человеку – Рязанскую, Саратовскую, Ростовскую, Ленинградскую, Брянскую, Челябинскую, Воронежскую, Нижегородскую области, Республики Чувашия, Башкортостан, Карелия и Красноярский край. Из них 10 человек примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России» в Сочи.

В финале специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» приняли участие 100 конкурсантов из 34 регионов России. Оценочные мероприятия финала проходили 4 марта в Москве. В церемонии награждения 5 марта приняли участие: первый заместитель Министра здравоохранения Татьяна Яковлева, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России 2020», наставник специализации «Здравоохранение», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль, директор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением ПМГМУ им. И.М. Сеченова, наставник специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Руслан Хальфин и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Все 30 победителей финала получат наставников из числа авторитетных представителей медицинского сообщества. 10 победителей специализации «Здравоохранение», показавших наиболее высокие результаты в очном испытании, продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России», который пройдет 27 – 31 марта в Сочи.

«В третьем сезоне конкурса мы впервые проводим профильные специализации, и результаты трека «Здравоохранение» говорят о том, что это было правильное решение и полезная инициатива. В полуфинале и финале встретились яркие и талантливые управленцы в сфере здравоохранения со всей страны. Победителями стали перспективные ученые, эффективные организаторы здравоохранения, а также врачи-практики. Приятно отметить, что многие из участников являются продолжателями семейных династий врачей, у некоторых есть собственные изобретения, научные разработки, которые уже сегодня помогают пациентам бороться с различными заболеваниями. По итогам полуфинала и финала специализации сформирован кадровый резерв профильных управленцев, которые продолжат развивать сферу здравоохранения России», – сказал руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В суперфинал вышли 10 человек из 9 регионов: Олеся Старжинская (Ростовская область), Дмитрий Арсютов (Республика Чувашия), Ксения Теплова-Барейша (Москва), Евгения Кудашова (Воронежская область), Борис Бродецкий (Москва), Евгений Галлингер (Ленинградская область), Сергей Касьянов (Республика Карелия), Ренат Курбанисмаилов (Красноярский край), Антон Марухин (Краснодарский край), Антон Наставнюк (Челябинская область).

Первоисточник: https://xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/news_05031

