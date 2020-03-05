Дан старт благотворительному марафону «Именем детства, во имя детства»

Об этом было объявлено в ходе круглого стола, организованного Союзом женщин Чувашии.

Накануне Олег Николаев стал сопредседателем оргкомитета марафона. Отметим, что данная благотворительная акция является самым масштабным проектом регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» и проводится в нашей республике ежегодно с 1995 года.

Почетный член Российского детского фонда, заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Кислов выразил уверенность, что жители республики активно откликнутся на призыв Олега Николаева и пригласил всех присоединиться к марафону.

По традиции собранные в ходе марафона средства распределяются по нескольким направлениям: срочная социальная помощь малообеспеченным многодетным семьям, поддержка юных талантов, единовременная помощь при поездке детей на лечение в другие регионы и многое другое.

Присоединиться к марафону может каждый. Для этого нужно обратиться в Чувашское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 7, или позвонить по телефону (8352) 62-89-42.

Деньги в поддержку марафона можно также перечислить на расчетный счет фонда по следующим реквизитам:

Получатель: Чувашское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (сокращенно ЧРО ООБФ «Российский детский фонд»).

расчетный счет № 40703810075220160067

в Чувашском Отделении № 8613 ПАО Сбербанк

БИК 049706609,

к/с 30101810300000000609,

ИНН 2128005408, КПП 213001001

В назначении платежа необходимо указать «Благотворительный взнос в марафон «Именем детства, во имя детства».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.