В отделе ЗАГС администрации Шумерли поздравили женщин, ставших мамами накануне 8 марта

Во все времена рождение ребенка – большое, волнующее, радостное событие, ни с чем несравнимое счастье на земле. В предпраздничные дни в отделе ЗАГС администрации города Шумерля поздравляли женщин, ставших родительницами накануне 8 марта, — в зале состоялись торжественные имянаречения.

Такое счастливое событие произошло в семьях Калинковых с рождением дочери Василисы, Панченко с рождением дочери Елены, Таратиных с рождением сына Романа. У Таратиных сын Степан учится в 4 классе, сын Кирилл – во 2 классе. Старшие братья с нетерпением ждут младшего братика Рому дома.

Рождение ребенка – это не только значимое событие для родителей, но еще и большая ответственность. Важно правильно воспитать своих детей, поскольку именно они будут развивать наш город в будущем. Для общества и государства очень важно, чтобы дети росли в хорошей, крепкой семье, где с первых минут малыш чувствует любовь и заботу, внимание и защиту со стороны взрослых, где продолжаются добрые, семейные традиции.

Много теплых слов и пожеланий прозвучало в адрес родителей от сотрудников ЗАГС в предпраздничные дни весеннего месяца.

В жизни этих людей будет еще много значимых событий, однако день рождения и регистрации ребенка останется для них самым главным. Торжественная регистрация имянаречения – это прекрасное начало жизни ребёнка как нового гражданина России.

Сайт администрации города Шумерли.

