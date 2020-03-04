Участник Великой Отечественной войны Семен Шорников отметил 100-летний юбилей

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом все меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий. В Красночетайском районе 75-летие Великой Победы встречают восемь участников Великой Отечественной войны. Один из них — уроженец д. Тарабай Семен Шорников. 3 марта он отметил 100-летний юбилей.

Семен Шорников призвался в ряды Красной Армии в ноябре 1940 года. Служил радистом в 55-ом укрепрайоне, неподалеку от Ленинакана, на границе с Турцией. Укрепрайон – это войска, объединенные под единым командованием и предназначенные для длительной обороны полосы местности, оборудованной дзотами, противотанковыми ершами, траншеями и другими заграждениями.

После войны юбиляр работал бригадиром в колхозе, директором заготконторы, заведующим столовой.

В свои почтенные 100 лет Семен Шорников сохраняет бодрость духа, оптимизм. Он окружен заботой и вниманием любимых детей, внуков и правнуков.

Со столь знаменательной датой долгожителя поздравили заместитель главы администрации района — начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Алина Ярабаева, начальник отдела социальной защиты населения района Вера Ярабаева и глава Атнарского сельского поселения Альбина Наумова. Они выразили признание и уважение нашему именитому ветерану за героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, за добросовестный многолетний труд. Гости также вручили ему почетный кремлевский конверт — поздравление от Президента России В.В. Путина.

Красночетайский район Чувашской Республики.