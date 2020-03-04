Стартовала регистрация во Всероссийский общественный корпус «Волонтёры Конституции»

Ассоциация волонтерских центров и Центризбирком России подписали соглашение о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтёры Конституции». Волонтёры примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Стать волонтером может каждый совершеннолетний россиянин. Регистрация стартовала на сайте волонтерыконституции.рф.

Добровольцы будут рассказывать гражданам не только о предстоящих изменениях в Конституции, но и о других возможностях проявления гражданской позиции.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.