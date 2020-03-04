Соглашение о сотрудничестве между Чувашией и АО «Росагролизинг» направлено на модернизацию парка сельхозтехники

3 марта состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Чувашской Республикой и АО «Росагролизинг» — крупнейшей государственной лизинговой компанией в сегменте агропромышленного комплекса.

Свои подписи под документом поставили врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. Соглашение должно стать серьезным стимулом для развития сельхозпредприятий республики и повышения их технической оснащенности.

Как отметил Олег Николаев, АО «Росагролизинг» является важным для АПК институтом развития, направленным на обеспечение организаций в сельском хозяйстве современными средствами производства.

«Необходимость обновления сельхозпредприятий Чувашии очевидная, потребности очень большие. Даже исходя из текущего состояния. А если смотреть на планы развития и учитывая программы, которые предлагает «Росагролизинг», думаю, мы можем воспользоваться еще большими направлениями», — сказал он.

АО «Росагролизинг» тесно сотрудничает с Чувашией уже 18 лет. В 2019 году на общероссийском уровне компания продемонстрировала рост объема поставок в размере 62% по сравнению с 2018 годом, инвестировав в АПК страны более 25,5 млрд рублей. При этом в прошедшем году объем взаимодействия с Чувашией вырос практически в 3 раза.

«Наша задача — предоставлять технику на наиболее выгодных как ценовых условиях, с точки зрения стоимости единицы техники, так и финансовых условиях, с точки зрения стоимости лизинга, разнесенного на срок действия лизинга», — отметил Павел Косов. Он обозначил, что подписание соглашения с республикой позволит объединить региональные субсидии на лизинг и программы «Росагролизинга», что станет большим подспорьем для модернизации парка сельхозтехники.

Отметим, что сегодня на совместном заседании Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики Олег Николаев озвучил инициативу в сфере агролизинга. В ближайшей перспективе планируется увеличить форму поддержки при приобретении оборудования за счет федеральной и республиканской форм поддержки до 40 %, а также предусмотреть субсидирования из республиканского бюджета приобретение специальной техники и оборудования для переработки картофеля.

В рамках церемонии подписания состоялось обсуждение перспектив взаимодействия Росагролизинга с предприятиями республики. Олег Николаев выступил с предложением о включении в число поставщиков АО «Росагролизинг» чувашских производителей. Одним из таких предприятий, имеющих широкую географию поставок, могло бы стать ЗАО «ЧП «Сеспель», производящее инновационные контейнеры для перевозки сыпучих и жидких грузов. Кроме того, руководитель региона рассказал о планах предприятий концерна «Тракторные заводы» по реализации масштабного проекта по производству сельхозтехники средней мощности.

Павел Косов выразил готовность поддержать чувашские предприятия машиностроительной отрасли.

«Мы крайне заинтересованы в этом. Наша задача — предоставить максимальную линейку всей возможной отечественной техники, имеющейся на рынке. С удовольствием рассмотрим, утвердим в номенклатуре предприятия, которые находятся в Чувашии», — сказал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.