Расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи

Сегодня, врио Главы Чувашии Олегом Николаевым подписан Закон Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 6 Закона Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике».

Согласно документу перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках соответствующей государственной системы, дополняется следующими категориями:

— граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с действиями работодателя, нарушающими гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации;

— граждане – участники долевого строительства многоквартирного дома, если они пострадали от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики и обращаются по вопросам защиты своих законных интересов;

— граждане, являющиеся вкладчиками кредитных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в отношении которых принято решение суда о принудительной ликвидации, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам получения возмещения по вкладу (вкладам), страховых и компенсационных выплат.

Таким образом в Чувашской Республике право на получение бесплатной юридической помощи будут иметь 44 категории граждан.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

