Проведено заседание межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов бюджета города, своевременности и полноты выплаты заработной платы

4 марта глава администрации города Шумерля Алексей Григорьев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам повышения доходов бюджета города, своевременности и полноты выплаты заработной платы, участие в которой приняли представители ряда структурных подразделений администрации, депутаты Собрания депутатов, Шумерлинской межрайонной прокуратуры, Управления Пенсионного фонда, налоговой инспекции, Центра занятости, фонда социального страхования и некоторых других служб.

Первый заместитель главы администрации по экономическим и финансовым вопросам – начальник финансового отдела Елена Туличева представила информацию об итогах исполнения бюджета города и социально-экономическом развитии муниципалитета за 2019 год.

В прошлом году бюджет города Шумерля по доходам исполнен в сумме 718,3 млн. руб., в том числе по собственным доходам в сумме 180,7 млн. рублей, с ростом на 12,4% к 2018 году. В том числе налоговые доходы выросли на 8%, неналоговые доходы — на 37%.

Задолженность по налоговым платежам на 1 января 2020 года составила 8,9 млн. рублей, что на 600 тыс. руб. ниже уровня прошлого года — снизилась на 7%. Уменьшилась почти на 4 млн. руб. задолженность по аренде муниципального имущества и земельные участки (на 1 января 2019 г. было 6 млн. 486 тыс. рублей, на 1 января 2020 г. –2,5 млн.руб.).

Говоря об итогах социально-экономического развития города за 2019 год, было отмечено, что по основным позициям показатели довольно неплохие. Так, оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства) составил 18,5 млрд. рублей, объем отгруженных товаров по «обрабатывающему производству» — 15,6 млрд. рублей. Общий оборот розничной торговли, не относящий к субъектам малого предпринимательства, составил 1,8 млрд. рублей. Оборот общественного питания – 8,4 млн. рублей. Общий объем инвестиций в основной капитал возрос до 391 млн. руб. или 128% к показателям прошлого года. Среднесписочная численность работающих в организациях города, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 6345 человек, с ростом на 9% к соответствующему периоду прошлого года. Положение на рынке труда характеризуется снижением уровня зарегистрированной безработицы с 1,04% в 2018 году до 0,76% в 2019 году.

Как уточнил Алексей Григорьев, администрацией активизирована работа в части эффективного использования муниципальной земли и имущества, являющихся источниками пополнения доходной части бюджета. Это выявление свободных земельных участков с дальнейшим включением их в Единый информационный ресурс в целях предоставления в аренду или продажу путем проведения аукционов, а также претензионная работа с недобросовестными арендаторами, работа с судебными приставами в рамках исполнительного производства.

Руководитель налоговой инспекции Елена Высотина проинформировала о поступлении налогов в бюджетную систему Российской Федерации, работе с налогоплательщиками по вопросу убыточной деятельности, ликвидации недоимки и задолженности в бюджетную систему Российской Федерации.

В ходе заседания была рассмотрена информация об обеспечении плановых показателей в части снижения неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы. В этой части не первый год работает межведомственная группа, куда входят сотрудники прокуратуры, налоговой службы, пенсионного фонда, центра занятости, фонда социального страхования и администрации, которая ежемесячно проводит рейды с целью оказания методическо-консультативной помощи хозяйственным субъектам-работодателям и работникам, выявления случаев неоформления трудовых отношений. Контрольный показатель по снижению неформальной занятости выполнен на 83%, что выше аналогичного показателя 2018 года. Проводимые мероприятия по снижению неформальной занятости позволили дополнительно пополнить бюджет города на 936 тыс. рублей.

На комиссии также были заслушаны руководители организаций, индивидуальные предприниматели, у которых, по данным существующей отчетности, среднемесячная заработная плата, выплачиваемая работникам, ниже установленного минимального размера оплаты труда. Работодателям было рекомендовано в кратчайшие сроки принять меры по повышению заработной платы и приведению в соответствие с требованиями законодательства всей отчетной документации.

Принявшая участие в работе комиссии начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления ФНС России по Чувашской Республике Татьяна Васильева обратила внимание на необходимость активизации работы комиссии, повышение эффективности ее деятельности, актуализации сведений по недоимщикам и точечной работе с каждым из должников.

Сайт администрации города Шумерли.

