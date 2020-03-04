Основным слоганом 100-летнего юбилея Чувашии станет слово «Вместе»

3 марта в Доме Правительства состоялась презентация концепции и плана мероприятий празднования в 2020 году 100-летия образования Чувашской автономной области.

Как сообщила и.о. заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева, основу концепции составляют богатая история, самобытный народ, гордость за республику и знаменитых земляков. Основным слоганом предстоящего праздника станет слово «Вместе», на чувашском языке – «Пӗрле».

Как сообщалось ранее, к празднику будут выпущены юбилейные медали. Они будут вручаться ветеранам войны, почетным гражданам республики, лучшим в своих профессиях, а также победителям различных конкурсов и фестивалей.

Для подрастающего поколения проведут уроки истории Чувашии. Перед учащимися школ выступят ветераны, депутаты, общественные деятели и волонтеры; готовятся специальные презентации и фильм.

К празднику на основных улицах столицы республики развернется картинная галерея с репродукциями лучших работ чувашских художников.

Готовится к выпуску книга об истории и народных традициях Чувашии. Праздничное издание вместе с сувенирной статуэткой Матери-Покровительницы будут использоваться в качестве памятных подарков.

В Чебоксарах старт празднованию будет дан 10 марта в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена», где впервые пройдет парад районов и городов республики.

Под эгидой 100-летия в этом году пройдет XXIV Международный балетный фестиваль, молодежный форум «Молгород», а также Чебоксарский международный кинофестиваль, в рамках которого в этнокомлексе «Амазония» планируют транслировать фильмы под открытым небом.

Продолжается работа над программой Дней культуры Чувашии в Москве, которые пройдут в начале июня. Достигнута договоренность о проведении в саду «Эрмитаж» праздника «Акатуй», а в театре «Новая опера» – концерта мастеров искусств республики.

Праздничная неделя июня начнется с показа мюзикла «Нарспи» в сквере К.В. Иванова. В следующие вечера на берегу Волги в рамках фестиваля «Берег классики» состоятся выступления инструментальных и хоровых коллективов.

В эти же дни в Чувашском национальном музее будет проходить фестиваль национального костюма «Золотая россыпь веков», где будут представлены наряды с чувашской вышивкой, а также авторские работы Игоря Дадиани, выполненные с учетом национальных традиций, и коллекция женского костюма историка моды Александра Васильева.

Столетний юбилей Чувашской автономии пообещали оставить в памяти разных поколений. 23 июня на Красной площади совместно с федеральным телеканалом «Музыка первого» для школьников будет организован незабываемый выпускной бал.

Всечувашский праздник «Акатуй» проведут 24 июня в этнокомплексе «Амазония». Традиционно в этот же день в Чебоксарх пройдут фестиваль «Тăван Атăл», гастрономический фестиваль «Гостеприимная Чувашия», фестиваль народного творчества «Родники России».

В Чебоксары на фестиваль гармонистов «Битва на Волге», который будет проводиться впервые, съедутся более ста музыкантов из разных регионов страны.

Ожидается, что поздравить жителей Чувашии прилетит пилотажная группа «Стрижи».

Завершится юбилейная программа на Красной площади большим театрализованным представлением, выступлением российских звезд, световым шоу и гала-концертом фестиваля фейерверков.

«Планируя праздничные мероприятия, мы попытались учесть самые разные вкусы и интересы, чтобы максимально привлечь жителей республики к участию в юбилейных торжествах. Окончательная точка еще не поставлена. Готовы дополнить сценарий новыми идеями», – заключила Алла Салаева, напомнив, что времени осталось мало и готовиться надо со всей ответственностью.

Деловая программа предстоящего юбилея тоже обещает быть насыщенной. Её представил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин.

29 мая в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» планируется проведение федерального форума «Мой бизнес», посвященного Дню российского предпринимательства. В нем примут участие от 2 до 4 тысяч представителей бизнеса ПФО.

В рамках Дней культуры Чувашии в Москве планируется проведение круглого стола по туризму, где собираются представить туристический потенциал республики. На мероприятие пригласят туроператоров города, судокомпании, представителей Федерального агентства морского и речного транспорта, ООО «РЖД Тур».

22-24 июня 2020 года в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет Чебоксарский культурный форум.

Кроме того, в рамках мероприятий Дня Республики рассматривается возможность проведения выездного заседания комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку, очередного XIII заседания рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Чувашской Республикой и Республикой Беларусь и стратегической сессии по туризму «Гостеприимная Россия: как повысить турпоток в регионы?» с приглашением субъектов ПФО.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил, что хорошим дополнением к направлению «Гостеприимная Чувашия» может стать фестиваль пива и фестиваль фермеров «Свое», которые будут способствовать продвижению местной продукции.

Особо было отмечено, что города и районные центры республики должны быть оформлены в едином визуальном стиле. Олег Николаев предложил использовать предложенную концепцию оформления вдоль автодорог и федеральных трасс. Он также обратился к республиканским товаропроизводителям с просьбой начать активно использовать разработанный логотип предстоящего юбилея в своей продукции

Напомним, 100-летие Чувашской автономной области имеет федеральное значение. Указ о праздновании юбилейной даты в 2012 году подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.