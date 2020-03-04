Сегодня, 4 марта, врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев станет гостем прямого радиоэфира ГТРК «Чувашия».

На самые актуальные темы с руководителем региона побеседует ведущая Надежда Андреева.

Прямой эфир откровенного разговора на «Радио России – Чувашия» начнётся в 13:10.

Интервью с первым лицом республики можно будет не только послушать, но и посмотреть на сайте ГТРК «Чувашия» под кнопкой «СМОТРИ РАДИО».

Телевизионную версию интервью можно увидеть 4 марта в 21:00 на телеканале «Россия 24. Чебоксары», а также 7 марта в 8:00 в региональном эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Первоисточник: ГТРК «Чувашия»