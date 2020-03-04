Олегом Николаевым подписаны законы Чувашской Республики

Сегодня, врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал ряд законов Чувашской Республики.

Законом «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» уточняется наименование федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ общего образования.

В законе также закрепляется норма о формировании и ведении региональной информационной системы доступности дошкольного образования. В Чувашии система «Электронной очереди» в детские сады внедрена и функционирует с января 2014 года. Ее цель: создание прозрачного и доступного механизма информирования граждан об очередности в детские сады.

На начало 2020 года доступность дошкольного образования в республике составляет 95,2%, детские сады посещают 76 527 детей (в т.ч. 12 340 детей ясельного возраста). Актуальный спрос на места в детских садах (хотели бы посещать детский сад, но местом не обеспечены) на начало 2020 года составил 3 841 ребенок в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Законом «О внесении изменений в статью 21 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» устанавливаются дополнительные меры поддержки для граждан, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В частности, появляется возможность переселять их из аварийных домов в маневренный фонд. При этом договор найма жилого помещения маневренного фонда с такими гражданами заключается на период до завершения с ними расчетов либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.