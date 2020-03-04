К 75-летию Великой Победы объявлен вокальный конкурс «На музыкальной волне. Песни военных лет»

В этом году наша страна отметит знаменательную дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Дом культуры «Ровесник» Централизованной клубной системы города Чебоксары приглашает принять участие в городском вокальном конкурсе юных исполнителей «На музыкальной волне. Песни военных лет».

Цель конкурса – знакомство детей и подростков с песнями военных лет, воспитание чувства патриотизма, формирование уважения к героической истории и воинской славе Отечества.

Принять участие в конкурсе могут отдельные исполнители и вокальные ансамбли, а также воспитанники дошкольных образовательных учреждений и средних школ. Среди них будут определены возрастные категории: до 4-х лет включительно, 5-6 лет; 7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет.

Конкурс «На музыкальной волне. Песни военных лет» состоится 18 марта в Доме культуры «Ровесник. Прием заявок и фонограмм осуществляется по 15 марта.

В день выступления жюри будет оценивать только живой звук, а также технику исполнения, выразительность, художественную трактовку музыкального произведения.

Подробности по телефону: 23-04-66.

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