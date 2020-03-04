В Чувашии проходит Кубок России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА

Сегодня, 4 марта, на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске состоялось открытие Кубка России и Всероссийских соревнований по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Старт соревнованиям дали исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров, почетный вице-президент Паралимпийского комитета России, почетный президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Лев Селезнев, старший тренер сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Олег Костюченко, главный судья соревнования Андрей Михайлов.

От имени Минспорта Чувашии и себя лично Василий Петров поприветствовал участников, организаторов и зрителей соревнований.

«Здесь сегодня собрались представители со всей России, лучшие спортсмены страны. Легкая атлетика – это спорт сильных и волевых. Я очень рад, что все вы занимаетесь спортом и выступаете на соревнованиях», – сказал руководитель спортивного ведомства региона и пожелал спортсменам на предстоящих стартах сил и успехов.

Старший тренер сборной России Олег Костюченко отметил, что Чувашия имеет большой опыт проведения соревнований разного уровня. В следующий раз сильнейшие легкоатлеты страны среди лиц с ПОДА приедут в Чувашию в начале лета. С 17 по 22 июня столица республики будет принимать чемпионат России, который станет отборочным к Паралимпийским играм – 2020. На сегодняшний день национальная сборная завоевала 36 квот на эти престижные мировые состязания, а до конца марта будут определены еще квоты. В завершение своего выступления Олег Костюченко пожелал успехов всем участникам стартов, а особенно тем, кто только начинает свой спортивный путь.

После торжественной церемонии открытия спортсмены приступили к состязаниям. Согласно программе награды будут разыграны в беге, толкании ядра, диска, прыжках в высоту, длину и тройном прыжке. В борьбу на титул победителя вступили юноши и девушки от 14 лет и старше.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие почти 300 спортсменов из более 40 регионов страны. Чувашию представляют 10 спортсменов.

Легкоатлетические старты будут проходить в течение трех дней и завершатся 6 марта. Начало в 10.00. Вход для болельщиков свободный.

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Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.