Акция к международному женскому дню «Девушкам и женщинам с детьми в музей бесплатно»

8 марта в Мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева пройдет акция «Девушкам и женщинам с детьми в музей бесплатно», посвященная Международному женскому дню.

В Международный женский день посетители музея могут познакомиться с четырьмя залами музея («Детские и юношеские годы А.Г. Николаева», «Космос — дорога без конца», «Здравствуй, земля!», «Претворение идей К.Э. Циолковского»), увидеть своими глазами настоящие предметы быта космонавтов (советские и российские скафандры, космическую пищу, спускаемые аппараты космических кораблей «Восток» и «Союз-ТМА»), Дом-музей семьи Николаевых.

В одном из залов музея для посетителей будут демонстрироваться видеофильмы о женщинах-космонавтах СССР и Российской Федерации, об их подвигах и космической деятельности.

Кроме этого, в музее будет работать цифровой мобильный планетарий, где любой желающий может окунуться в космическое пространство и узнать о таинстве Вселенной и Солнечной системы.

Справки по тел. : 8(8352)23-90-27.

Справочно: С полета Валентины Терешковой, первой в мире женщины-космонавта, 16 июня 1963 года открыта эра женской космонавтики. С того полёта в космосе побывало 64 женщины-космонавта и астронавта. Из них 4 женщины-космонавта из нашей страны: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Сегодня в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина готовится к будущему космическому полёту российский космонавт-испытатель Анна Кикина, которая с 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса.

Первоисточник: Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.