Трагедия на уроке физкультуры в чебоксарской гимназии

3 марта на уроке физкультуры в чебоксарской гимназии №1 произошел несчастный случай – погибла ученица 7 класса.По оперативным данным, девочке стало плохо в бассейне, она потеряла сознание, не успев выйти из воды. Учитель физкультуры вытащил ребенка и тут же приступил к оказанию первой медицинской помощи совместно со школьным фельдшером. Одновременно вызвали скорую медицинскую помощь.

В течение 9 минут на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медработники констатировали клиническую смерть школьницы и приступили к реанимационным мероприятиям, параллельно вызвав реанимационную бригаду. «Реанимация» прибыла за 7 минут. Более часа медики пытались вернуть к жизни девочку. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Точная причина смерти девочки будет установлена после патологоанатомического исследования.

Минздрав Чувашии выражает соболезнование родным и близким.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.