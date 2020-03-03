2 марта под председательством врио Руководителя Администрации Главы Чувашии Николая Каргина состоялось заседание Комиссии по профилактике правонарушений в Чувашской Республике в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципальных районов и городских округов.

Временно исполняющий обязанности министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Игорь Михайлов доложил об эффективности реализации в 2019 году подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и муниципальных программ, направленных на профилактику правонарушений.

По информации Игоря Михайлова, значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по итогам 2019 года выполнены во всех муниципалитетах, кроме Козловского и Красночетайского районов.

Так, доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими, в общем числе раскрытых преступлений по итогам 2019 года в Козловском районе составила 62,0%, в Красночетайском районе – 66,7%, (по республике – 57,5 %). Также значительно выше среднереспубликанского показателя – доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, (в Козловском районе – 43,9%, в Красночетайском районе – 55,1; по республике – 31,5%). Кроме того, в указанных муниципальных районах наибольшее по республике количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в Красночетайском районе – 17,0; в Козловском районе – 11,0; по республике – 6,2).

О принимаемых мерах по предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних рассказал исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев.

Он отметил, что особое внимание органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уделяется несовершеннолетним, состоящим на учете в районных (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Так, по состоянию на 1 января 2020 г. на учете в КДНиЗП состоят 1 092 несовершеннолетних.

Одним из инструментов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является организация их досуга. В настоящее время в республике функционируют 104 учреждения дополнительного образования по всем направлениям. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, составляет 73%.

Охват подучетных несовершеннолетних услугами организаций дополнительного образования детей в настоящее время составляет 68%.

Как проинформировал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Чувашской Республике Александр Макаров, по итогам 2019 года на территории Чувашской Республики число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 4,9% (с 368 до 386).

В структуре подростковой преступности преобладают преступления против собственности: кражи (187), грабежи (19), мошенничества (14), вымогательства (8). Несовершеннолетними совершены 3 убийства (по одному в г. Новочебоксарске, Калининском районе г. Чебоксары, Яльчикском районе).

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков, увеличилось на 20,0% (с 80 до 96). Из 96 преступлений 10 фактов связаны с приобретением, хранением наркотических средств, 86 фактов – со сбытом. В основном несовершеннолетние совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с целью получения «быстрых денег» через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Произошел рост количества несовершеннолетних, совершивших преступления в составе групп, на 3,4% (со 148 до 153), в том числе в группе с участием только несовершеннолетних – на 11,8% (с 93 до 104).

В то же время, по словам заместителя руководителя отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Чувашской Республике Игоря Пиняева, принятыми мерами в 2019 году удалось снизить более чем на 8% количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними (со 156 до 143). Количество несовершеннолетних, совершивших указанные преступления сократилось на 5% (с 80 до 76).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

